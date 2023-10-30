25 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

هيمن اللون الأخضر على شاشات التداول في أسواق الأسهم المحلية في أول يوم تداول من الأسبوع الحالي، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية 24.97 مليار درهم، متضمنة مكاسب بواقع 17.54 مليار درهم لسوق أبوظبي، ونحو 7.43 مليار درهم في سوق دبي المالي. وانعكس الأداء الإيجابي على صعود المؤشرات، حيث صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة جاوزت 1.37% في ظل تعاملات شراء من قبل الأجانب والمستثمرين الإماراتيين، وصعد مؤشر سوق العاصمة بنسبة 0.52%.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المسجلة في سوق العاصمة 2.778 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 648.416 مليار درهم. وتزامن ذلك مع نشاط ملموس في التداولات، لتجاوز قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 1.5 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق مؤشر السوق، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.525% عند مستوى 9285.37 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.07 مليار درهم، شملت ما يزيد على 237.75 مليون سهم عبر 13950 صفقة.

وارتفعت أسهم 39 شركة من أصل 70 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 23 شركة، وبقيت أسهم 8 شركات على ثبات. وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 212.98 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 109.8 مليون درهم، ثم «الواحة كابيتال» بقيمة تداول 94.61 مليون درهم، وحل «ملتيبلاي» رابعاً بقيمة 69 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» خامساً بقيمة 68.15 مليون درهم. وجاء سهم «الواحة كابيتال» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 51 مليون سهم، وتلاه «ملتيبلاي» بتداول 21.3 مليون سهم، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنحو 17.7 مليون سهم، وحل «الدار العقارية» رابعاً بعد تداول 31.5 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بتداول 10.64 مليون سهم. وسجلت أسعار الأسهم النشطة أمس ارتفاعات بنسب ملحوظة، ومنها «ملتيبلاي» بنسبة 2.19% إلى 3.26 درهم، و«الواحة كابيتال» بنسبة 5.2% ليغلق عند 1.79 درهم، في حين ارتفعت أيضاً أسهم «الدار العقارية» بنسبة 1.22%، مسجلاً 4.96 درهم، و«ألفا ظبي القابضة» بنسبة 2% إلى 18.88 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 255.7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 263.59 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 7.89 مليون درهم كمحصلة «بيع». وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 861 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 811.67 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيع» بنحو 49.33 مليون درهم.



سوق دبي

ونشطت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس، لتبلغ 480.96 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 217.11 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8214 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع ملحوظ بمقدار 52.2 نقطة وبنسبة 1.37% ليصل إلى 3838.7 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 17 شركة، مقابل انخفاض أسهم 12 شركة وثبات أسهم 7 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 117.56 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» بقيمة 61.48 مليون درهم، ثم «سالك» بقيمة 52.91 مليون درهم. فيما جاء «شعاع كابيتال» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 51.2 مليون سهم، وتلاه «مصرف عجمان» بتداول 29.75 مليون سهم، ثم «إمباور» بتداول 23.84 مليون سهم. ومال أداء الأسهم النشطة للارتفاع خلال جلسة التداول، حيث ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.84% ليغلق عند سعر 6.5 درهم، وصعد «ديار» بنسبة 6.4% عند 0.597 درهم، و«أملاك» بنسبة 4.46% إلى 0.796 درهم، في حين حقق سهم «سالك» مكاسب بنسبة 5.6% ليغلق عند 3.2 درهم. وارتفع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3% عند 16.95 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 2.68% إلى 5.36 درهم.



استثمار أجنبي

بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم، بسوق دبي المالي نحو 162.98 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 157.56 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 5.4 مليون درهم كمحصلة «شراء».