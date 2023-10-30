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اقتصاد

«هب 71» تستقبل 23 شركة ناشئة جديدة

«هب 71» تستقبل 23 شركة ناشئة جديدة
31 أكتوبر 2023 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلت «هب 71»، 23 شركة ناشئة جديدة ضمن مجموعتها الثالثة عشرة، والتي تمكنت معاً من جمع تمويلات تتجاوز قيمتها 53 مليون دولار. وبعد عملية اختيار دقيقة، ستشارك الشركات الناشئة في برنامج بناء الشركات الجديد التابع لـ «هب 71»، وستستفيد من حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم، و250 ألف درهم نقداً مقابل حقوق الملكية، وستكون الشركات الناشئة عالية الأداء ضمن هذه المجموعة مؤهلة أيضاً بعد عام واحد للحصول على دعم بقيمة 250 ألف درهم مقابل حصص من الأسهم. وحقّقت «هب 71» زيادة بنسبة 107% في طلبات الانضمام المقدمة إليها من الشركات الناشئة من أكثر من 100 دولة.
وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ «هب 71»: «يدرك روّاد الأعمال في مجال التكنولوجيا ما تقدمه أبوظبي من مزايا لشركاتهم الناشئة، وما توفره لهم من بيئة ملائمة لتطوير وتسويق المنتجات والخدمات المبتكرة، والتي يمكنها تحقيق تحوّل في عالم الأعمال».

الإمارات
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منصة هب 71
الشركات الناشئة
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