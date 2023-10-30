«التشاوري بمجال الإفلاس» يناقش التنظيم المالي للشركات المتعثرة

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، اجتماع خبراء المجلس التشاوري في مجال الإفلاس، والذي ضم عدداً من الخبراء المختصين بالإفلاس وإعادة الهيكلة المالية من مكاتب وشركات متخصصة عالمية ومحلية.

وأشاد الخوري، خلال الاجتماع، بدور الخبراء في مجال إعادة الهيكلة والإعسار في إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، والتباحث مع المجتمع التجاري حول استخدام أدوات إعادة التنظيم المالي، واللجوء إلى المحاكم لطلب إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس، وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات العملية التي يمتلكها الخبراء ومقدمو الاستشارات.

وقدم كل من المحامي محمد السويدي، رئيس لجنة المستشارين، والدكتور حسام التلهوني، المستشار القانوني لوزير المالية، وأمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، مداخلات تحدثوا فيها عن أهمية إشراك الخبراء من القطاع الخاص في تطوير خدمات إعادة التنظيم المالي.