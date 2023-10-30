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اقتصاد

«الصناعة» و«إيدج» تطلقان مبادرات لتسريع التحول التكنولوجي

«الصناعة» و«إيدج» تطلقان مبادرات لتسريع التحول التكنولوجي
31 أكتوبر 2023 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجموعة إيدج، تحت مظلّة «مركز تمكين الصناعة 4.0» المشترك، أحدث برامجها التدريبية «Leadership 4.0» إضافة إلى برنامج «Tour 4.0»، لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي الوطني، وتمكين القادة الصناعيين من تبنّي التقنيات التحويلية وتفعيل الممارسات المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، إلى جانب التعرّف على أفضل الممارسات ذات الصلة بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة. 
وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يُمثّل التحول التكنولوجي إحدى الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لذا تحرص الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على رفع الوعي بمهارات وآليات هذا التحول في القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز تبني الحلول الداعمة لتطبيقه».
وأضاف: «يأتي برنامج Leadership 4.0 وبرنامج Tour 4.0، كأحد المبادرات الداعمة التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، في إطار تعاونها مع مجموعة إيدج، ويهدف إلى تزويد قادة القطاع وكبار المديري التنفيذيين والتقنيين بالمعرفة اللازمة لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع وأفضل الممارسات الدولية، ويتوافق البرنامج مع جهود الوزارة لتعميم التقنيات التحويلية والممارسات المستدامة وزيادة التنافسية والاستدامة والإنتاجية في القطاع الصناعي الوطني». ودعا الهاشمي الشركات الصناعية في الدولة، إلى الاستفادة من مبادرات الوزارة الداعمة للتحول التكنولوجي والتمكين، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتوسع بشكل مستمر في جهود دعم التحول التكنولوجي في الشركات الصناعية، وتعزيز التعاون والشراكات البناءة لتحقيق هذا الهدف تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 

قاعدة صناعية
من جهته، قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز لدى إيدج: «تعمل مجموعة إيدج على توسيع نطاق قدراتها لتشمل القاعدة الصناعية الأوسع، وتتبنى أيضاً تقنيات الصناعة 4.0 المتقدمة لإنشاء عمليات تصنيع فعالة ومتطورة». وأضاف: «في إطار سعينا المستدام بهدف تحقيق التميز، بدأت مجموعة إيدج المرحلة الثانية من سلسلة Leadership 4.0، كما أطلقت سلسلة (Tour 4.0) مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإطلاق العنان لأفضل الممارسات والمعايير فيما يتعلق بالصناعة والتقنيات المتقدمة 4.0، وذلك من خلال الشروع في تنفيذ زيارات استطلاعية وتعريفية في المصانع».

مشاركة قوية
شارك عدد من مؤسسات القطاع الصناعي الوطني، ومنها شركات «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«هوت باك العالمية» و«دوكاب» و«سيبر» و«إينوك»، و«أسماك» في أولى الورش التدريبية التي يُقدمها المركز، ضمن البرنامج. ويهدف برنامج «Tour 4.0»، إلى تنظيم زيارات إلى مجموعة من المصانع والمؤسسات التصنيعية. 

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
الإمارات
مجموعة إيدج
القطاع الصناعي
التحول الرقمي
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