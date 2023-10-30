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اقتصاد

«إيدج» تستعرض أحدث الحلول والمنتجات بمعرض دبي للطيران

«إيدج» تستعرض أحدث الحلول والمنتجات بمعرض دبي للطيران
31 أكتوبر 2023 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك مجموعة «إيدج» في معرض دبي للطيران 2023، الذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي للمعارض، باعتبارها الشريك الرسمي لتكنولوجيا الدفاع، مما يعكس مكانتها كواحدة من مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في قطاع الدفاع والطيران المدني والصناعات الفضائية.
وتعرض «إيدج» خلال الحدث أكثر من 60 من المنتجات والحلول والخدمات المتطوّرة، تشمل الأنظمة المستقلّة والأسلحة الذكية والحرب الإلكترونية والاتصالات الآمنة والاستجابة لحالات الطوارئ والهندسة الدقيقة، مما يسلط الضوء على التزام المجموعة المستمر بالتقنيات المبتكرة، ويؤكد على إمكانية التشغيل البيني لمنتجاتها ذات القدرة التنافسية العالية عبر مجالات متعددة.
وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: تفخر إيدج بمشاركتها مرة أخرى في معرض دبي للطيران كشريك لتكنولوجيا الدفاع، كما يؤكد وجود المجموعة هنا كشريك رسمي وعارض رئيسي على الرؤية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتقنيات المستقبلية والمصنّعة محلياً في قطاعات الدفاع والطيران المدني والفضاء، كما أنها بمثابة شهادة دامغة على التطور السريع الذي حققته إيدج منذ مشاركة المجموعة الأولى في معرض دبي للطيران. 

إيدج
مجموعة إيدج
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الإمارات
معرض دبي للطيران
معرض دبي الدولي للطيران
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