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اقتصاد

مجلس إدارة «الرقابة النووية» يستعرض سير عمل «براكة»

جانب من الاجتماع (من المصدر)
31 أكتوبر 2023 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات اجتماعه مؤخراً، حيث أطلع مدير عام الهيئة كريستر فيكتورسون أعضاء المجلس على مستجدات أنشطتها الرقابية، بما في ذلك التفتيش على محطة براكة للطاقة النووية من أجل التأكد من الالتزام بكافة المتطلبات الرقابية. وناقش أعضاء المجلس سير العمل في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، حيث تعمل الوحدات الأولى والثانية والثالثة بشكل تجاري، فيما تعكف الهيئة على مراجعة طلب إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة التي ستصدر عند استيفاء شركة نواة للطاقة «مشغل المحطة» لكافة المتطلبات الرقابية. 
كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة الهيئة في «تمرين براكة الإمارات 2023»، الذي استمر على مدى 36 ساعة مع 21 جهة اتحادية و19 جهة محلية. 
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على توقيع اتفاقية مع المفوضية الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية، لتوفير فرص التدريب العملي والمشاركة في المشروعات البحثية وغيرها من الأنشطة التي ترمي إلى تعزيز بناء القدرات والمهارات، لموظفي الهيئة. وناقش أعضاء المجلس الاستعدادات الخاصة بحملة اليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي، إذ وافق مجلس الوزراء على الاحتفال بهذا اليوم في 16 فبراير من كل عام.

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
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محطة براكة للطاقة النووية
محطات براكة
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