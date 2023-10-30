الناقلات الوطنية.. محرك نمو قوي لقطاع الطيران بأبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

نجحت 3 ناقلات وطنية تعمل عبر مطار أبوظبي الدولي، في تحقيق نجاحات وإنجازات عدة، سطرت معها رحلة نجاح استثنائية انطلقت من أبوظبي إلى العالم، بعد أن استطاعت خلال وقت قياسي بناء قاعدة من الوجهات والأساطيل، لتربط أبوظبي بـ 138 وجهة حول العالم عبر أسطول يصل إلى أكثر من 90 طائرة، استقطب عشرات الملايين من المسافرين من وإلى الإمارة. وتحتضن أبوظبي 3 ناقلات وطنية، بدءاً من «الاتحاد للطيران» التي انطلقت العام 2003، ووصولاً إلى انطلاق ناقلتين اقتصاديتين خلال العامين 2020 و2021 هما «العربية أبوظبي» و«ويز إير» أبوظبي، واللتان تمكنتا من إطلاق عملياتهما بنجاح رغم التحديات التي واجهها القطاع نتيجة لجائحة كورونا، وتمكنتا من تحقيق نمو مستمر حتى اليوم. وسوف يسهم بدء عمليات مبنى المسافرين (A) بمطار أبوظبي الدولي اعتباراً من يوم غد الأول من نوفمبر 2023، في توفير المزيد من القدرات الاستيعابية تماشياً مع زيادة أعداد الركاب في أبوظبي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للطيران، كما سيعزز ذلك من نمو الناقلات الوطنية وتوسعها.



الاتحاد للطيران

تهدف الاتحاد للطيران لمضاعفة أعداد المسافرين ثلاث مرات والتحليق إلى 100 وجهة بحلول العام 2030، لاسيما مع افتتاح مبنى المسافرين A الجديد، حسب تصريحات سابقة للناقلة، وتخطط الناقلة لإضافة ما بين 5 و7 وجهات جديدة للشبكة العام الجاري، مع توقعات بنمو أعداد المسافرين بنسبة 30% لتصل إلى 13 مليون مسافر على متن رحلات الناقلة بنهاية العام، بعد أن نقلت 10 ملايين مسافر العام الماضي عبر الأسطول الحالي للاتحاد للطيران والذي يضم أكثر من 70 طائرة.

وكانت «الاتحاد للطيران»، قد أعلنت إطلاق رحلات جديدة إلى ثلاث وجهات رئيسية، تشمل أوساكا وكوبنهاجن ودسلدورف، لتواصل الناقلة ترسيخ دورها المحوري في تعزيز روابط أبوظبي مع العالم، وتقديم خيارات أكبر وتجارب أفضل للمقيمين والزوار. وانطلقت الخدمات الجديدة إلى دسلدورف في ألمانيا في 28 سبتمبر، تلتها رحلات إلى كوبنهاجن الدنماركية في اليوم التالي، وأوساكا في اليابان في الأول من أكتوبر. كما كشفت الشركة مؤخراً أيضاً عن زيادة رحلاتها إلى كل من كوالالمبور في ماليزيا وكولومبو في سريلانكا، في إطار خطتها لإطلاق وجهات جديدة وزيادة عدد من رحلاتها لملاقاة زيادة الطلب على زيارة أبوظبي، وتعزيز شبكة وجهاتها.



«ويز إير» أبوظبي

أما شركة ويز إير أبوظبي، فانطلقت عملياتها في يناير 2021، وهي شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات، وتمثل مشروعاً مشتركاً بين شركة القابضة ADQ ومجموعة ويز إير القابضة المحدودة. وسجلت ويز إير أبوظبي أداءً قياسياً في النصف الأول من العام الجاري، وتضاعف أعداد المسافرين لتستقبل الشركة 1.3 مليون راكب مقارنة مع 1.2 مليون راكب خلال عام 2022 بأكمله.

وسجلت الشركة معدل إشغال مقاعد بواقع 85% في النصف الأول من العام الجاري. ووصل أسطول الناقلة إلى 11 طائرة حالياً، وتسير رحلات إلى 39 وجهة في 27 دولة، وبلغ عدد المسافرين إلى أبوظبي عبر الناقلة في النصف الأول من العام الجاري 600 ألف مسافر للإمارة.



«العربية» أبوظبي

وبدأت العربية للطيران أبوظبي عملياتها التشغيلية في يوليو العام 2020، حيث دشنت عملياتها التشغيلية رسمياً بتسيير رحلتها الأولى إلى مدينة الإسكندرية المصرية بتاريخ 14 يوليو 2020.

وتم تأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي، بما يتماشى مع نموذج أعمال «العربية للطيران» لخدمات السفر منخفض التكلفة، وتأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران من أبوظبي، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.

وباتت شبكة «العربية أبوظبي» تغطي 29 وجهة في الوقت الراهن، ونقلت العربية أبوظبي 1.7 مليون مسافر منذ بداية العام الجاري حتى الآن.