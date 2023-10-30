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اقتصاد

«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع إندونيسيا بمجال الطاقة المتجددة

«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع إندونيسيا بمجال الطاقة المتجددة
30 أكتوبر 2023 23:02


دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حسين باجيس، السفير الإندونيسي لدى دولة الإمارات، ترافقه ناتاليا ريالوكي مارسودي، الرئيسة التنفيذية لشركة فيراتموس، حيث تناولت الزيارة أهمية تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال إزالة الكربون من أنظمة الطاقة لدعم العمل المناخي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي.
وأكّد معالي سعيد الطاير، خلال اللقاء، أهمية تعزيز أطر التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفرص الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقش الجانبان آفاق التعاون الاستراتيجي ومساهمة المؤسسات والشركات الإندونيسية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والاستدامة، وهي قطاعات محورية في كل من دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.
واستعرض معالي الطاير أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة والتي تدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى استشراف ورسم ملامح المستقبل وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها، موضحاً أن الهيئة اعتمدت نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
ومن خلال هذا النموذج، حصلت على أدنى الأسعار العالمية في مشاريع الطاقة النظيفة.
وأشار معاليه إلى جهود دبي لتحقيق الحياد الكربوني في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
وأسهمت جهود هيئة كهرباء ومياه في خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي بنسبة 19% حتى عام 2022.
من جهته، أكد السفير الإندونيسي أهمية تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات والتقنيات بين الجمهورية الإندونيسية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأبدى الجانب الإندونيسي اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، مثنياً على جهود الهيئة الحثيثة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

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