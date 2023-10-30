إطلاق مشروع «جرانادا» ضمن «بلووم ليفينج» بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق مشروع الشقق «جرانادا» ضمن مبان منخفضة الارتفاع في بلووم ليفينج، المجمّع السكني المتكامل في أبوظبي.

وتشمل المرحلة الأولى من جرانادا مجموعة من الوحدات السكنية الواسعة والتي تتوزع على 8 مبان مؤلفة من أربعة طوابق، حيث تتنوع الوحدات بين استوديوهات وشقق.

ومن المقرر انتهاء الأعمال في المرحلة الرابعة من مشروع بلووم ليفينج في الربع الرابع من العام 2026.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: يشكل إطلاق مرحلة جرانادا، إنجازاً استثنائياً لبلووم القابضة في إطار التزامها بتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات مختلف أفراد المجتمع".

وتم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع.