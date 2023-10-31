الذهب يتجه نحو أكبر ارتفاع شهري في عام

استقر الذهب اليوم الثلاثاء قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريباً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من أكتوبر، ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية ثمانية بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر 2022.

وبحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1994.15 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2003.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية.

وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1124.69 دولار ويتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على تسعة بالمئة هذا الشهر.