"العربية للطيران" تطلق رحلات مباشرة تربط رأس الخيمة بمدينة كوزيكود في الهند

أطلقت العربية للطيران رحلات جديدة بين إمارة رأس الخيمة ومدينة كوزيكود (كاليكات) في ولاية كيرلا بالهند.

وستربط الخدمة الجديدة المباشرة مطار رأس الخيمة الدولي بمطار كوزيكود الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداء من 22 نوفمبر المقبل.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" يسرنا الإعلان عن اطلاق رحلات جديدة ومباشرة من رأس الخيمة إلى كوزيكود في الهند وهذا يعكس التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بخيارات سفر مريحة وتعزيز الروابط التجارية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند ونتطلع إلى بدء تسيير رحلاتنا الجديدة التي ستوفر لعملائنا خيارات جديدة وقيمّة للسفر بين المدينتين.

كانت العربية للطيران بدأت عملياتها التشغيلية في مطار رأس الخيمة في مايو 2014 وتوفر الناقلة للمسافرين خيارات سفر مدفوعة بالقيمة إلى طيف واسع من الوجهات العالمية انطلاقاً من ثلاثة مطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة.