137 مليون درهم صافي أرباح «برجيل القابضة» للربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع صافي أرباحها للربع الثالث من العام 2023، بنسبة 162.6% إلى 137 مليون درهم، ليصل بذلك إجمالي صافي أرباح المجموعة للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 362 مليون درهماً بنسبة نمو بلغت 76.4%، مدعومة بالنمو القوي في الإيرادات وزيادة الكفاءة التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل.

وحققت المجموعة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 17.2% لتصل إلى 3.3 مليار درهم، مدفوعة بزيادة قدرها 10.6% في إجمالي عدد المرضى ليصل إلى 4.4 مليون مريض، فيما تسارع نمو الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2023، محققاً زيادة بنسبة 23.8% إلى 1.2 مليار درهم.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في فترة التسعة أشهر من عام 2023 بنسبة 19.5% لتصل إلى 727 مليون درهم، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 21.9%، حيث ركزت المجموعة على تقديم خدمات ذات عوائد أعلى.

وارتفعت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 64.0% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مدفوعة بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وتحسين إدارة رأس المال العامل. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل تحويل التدفقات النقدية الحرة إلى 45%، مقارنة بنسبة 35% في العام السابق.