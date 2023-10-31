«أبوظبي العالمي» يدعو الشركات لاستخدام مصطلحات واضحة بشأن وضعها التنظيمي

أبوظبي (الاتحاد)

دعت «السلطات المعنية» في سوق أبوظبي العالمي، والتي تضم كلاً من سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل، جميع الشركات العاملة في السوق بضرورة ضمان التواصل المناسب والاستخدام الدقيق للمصطلحات عند الترويج لحالاتها كشركات منظمة ومرخصة في سوق أبوظبي العالمي.

وأشار بيان صادر عن سوق أبوظبي العالمي إلى أن «السلطات المعنية» لاحظت أن شركات في سوق أبوظبي العالمي، تروج على أنها تقدم خدمات أو منتجات «تخضع لأنظمة سوق أبوظبي العالمي» دون السياق المناسب، وقد يكون هذا مضللاً للجمهور بشأن طبيعة ومدى التنظيم الذي تمارسه «السلطات المعنية» على أنشطة الشركات في سوق أبوظبي العالمي.

وأضاف السوق في بيانه: «نود تذكير جميع الشركات في سوق أبوظبي العالمي بضرورة توفير معلومات واضحة ودقيقة ومناسبة عند التعبير عن وضعها التنظيمي في أي أعمال ترويجية أو أنشطة تجارية أو غيرها من أعمال التواصل.

وتابع: يتعين على أي شركة ترغب في تأسيس عملياتها في سوق أبوظبي العالمي، التقدم بطلب للتسجيل والترخيص التجاري لدى سلطة التسجيل بموجب الأنظمة التجارية المعمول بها، وننوه في حال رغبت بعض الشركات مزاولة أنشطة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، يتعيّن عليها الحصول على تصريح لتقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية بموجب أنظمة الخدمات المالية المعمول بها، بالإضافة إلى التسجيل والترخيص التجاري لدى سلطة التسجيل. وبالتالي فإن أي شركة في سوق أبوظبي العالمي حاصلة على تصريح تقديم خدمات مالية (شركة خدمات مالية) تخضع لكل من أنظمة الخدمات المالية والأنظمة التجارية، على عكس شركات الخدمات غير المالية التي تخضع فقط للأنظمة التجارية.