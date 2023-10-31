الأربعاء 1 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يدعو الشركات لاستخدام مصطلحات واضحة بشأن وضعها التنظيمي

«أبوظبي العالمي» يدعو الشركات لاستخدام مصطلحات واضحة بشأن وضعها التنظيمي
1 نوفمبر 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند

دعت «السلطات المعنية» في سوق أبوظبي العالمي، والتي تضم كلاً من سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل، جميع الشركات العاملة في السوق بضرورة ضمان التواصل المناسب والاستخدام الدقيق للمصطلحات عند الترويج لحالاتها كشركات منظمة ومرخصة في سوق أبوظبي العالمي.
وأشار بيان صادر عن سوق أبوظبي العالمي إلى أن «السلطات المعنية» لاحظت أن شركات في سوق أبوظبي العالمي، تروج على أنها تقدم خدمات أو منتجات «تخضع لأنظمة سوق أبوظبي العالمي» دون السياق المناسب، وقد يكون هذا مضللاً للجمهور بشأن طبيعة ومدى التنظيم الذي تمارسه «السلطات المعنية» على أنشطة الشركات في سوق أبوظبي العالمي.
وأضاف السوق في بيانه: «نود تذكير جميع الشركات في سوق أبوظبي العالمي بضرورة توفير معلومات واضحة ودقيقة ومناسبة عند التعبير عن وضعها التنظيمي في أي أعمال ترويجية أو أنشطة تجارية أو غيرها من أعمال التواصل. 
وتابع: يتعين على أي شركة ترغب في تأسيس عملياتها في سوق أبوظبي العالمي، التقدم بطلب للتسجيل والترخيص التجاري لدى سلطة التسجيل بموجب الأنظمة التجارية المعمول بها، وننوه في حال رغبت بعض الشركات مزاولة أنشطة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، يتعيّن عليها الحصول على تصريح لتقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية بموجب أنظمة الخدمات المالية المعمول بها، بالإضافة إلى التسجيل والترخيص التجاري لدى سلطة التسجيل. وبالتالي فإن أي شركة في سوق أبوظبي العالمي حاصلة على تصريح تقديم خدمات مالية (شركة خدمات مالية) تخضع لكل من أنظمة الخدمات المالية والأنظمة التجارية، على عكس شركات الخدمات غير المالية التي تخضع فقط للأنظمة التجارية.

سوق أبوظبي العالمي
أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
علوم الدار
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
اليوم 19:49
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند
اليوم 19:45
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اقتصاد
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اليوم 19:14
جزيرة المارية في أبوظبي
اقتصاد
«الواحة كابيتال للاستثمار بالأسهم» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط بالعالم
اليوم 19:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©