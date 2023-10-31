الأسهم تستعيد بريقها بمكاسب 18.75 مليار درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استعادت أسواق الأسهم المحلية بريقها أمس، بعد عودة المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب للشراء بقوة، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية 18.75 مليار درهم، متضمنة مكاسب بواقع 13.22 مليار درهم لسوق أبوظبي ونحو 5.52 مليار درهم في سوق دبي المالي. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المسجلة في سوق العاصمة لتصل إلى 2.792 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 653.943 مليار درهم. وتزامن ذلك مع تداولات بقيمة إجمالية في كلا السوقين 1.4 مليار درهم.

وبلغت محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي (شراء) بقيمة 75.47 مليون درهم موزعة بواقع 58.71 مليون درهم في سوق العاصمة و16.76 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي. كما بلغت محصلة تعاملات الأجانب (شراء) بقيمة 73.1 مليون درهم متضمنة 37 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية و 36.12 مليون درهم في «دبي المالي».



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق مؤشر السوق، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.63% عند مستوى 9343.88 نقطة رابحاً 58.5 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.06 مليار درهم، شملت ما يزيد على 214 مليون سهم عبر 15450 صفقة. وارتفعت أسهم 47 شركة من أصل 104 شركات تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 11 شركة، وبقيت أسهم 9 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 207.2 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 100.5 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة تداول 95.76 مليون درهم، وحل «الواحة كابيتال» رابعاً بقيمة 68.53 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» خامساً بقيمة 63.9 مليون درهم. وجاء سهم «الواحة كابيتال» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات لليوم الثاني على التوالي بتداول 36.2 مليون سهم، وتلاه «ملتيبلاي» بتداول 28.74 مليون سهم، ثم «الدار العقارية» بنحو 12.43 مليون سهم، وحل «أميركانا» رابعاً بعد تداول 311.45 مليون سهم، ثم «كيو القابضة» بتداول 10.83 مليون سهم. وسجلت أسعار الأسهم النشطة أمس ارتفاعات بنسب ملحوظة، ومنها «ملتيبلاي» بنسبة 4.2% إلى 3.4 درهم، و«الواحة كابيتال» بنسبة 6.15% ليغلق عند 1.9 درهم، في حين ارتفعت أيضاً أسهم «الدار العقارية» بنسبة 4.8% مسجلاً 5.2 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.03% إلى 399.6 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 354 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 316.94 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 37 مليون درهم كمحصلة «شراء».



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع ملحوظ بمقدار 38.32 نقطة، وبنسبة 0.99% ليصل إلى 3877 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 20 شركة، مقابل انخفاض أسهم 9 شركات وثبات أسهم 7 شركات.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس نحو 340.28 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 157.36 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7398 صفقة. وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 117.48 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 49.64 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 34.24 مليون درهم. فيما جاء «شعاع كابيتال» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 42.82 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 26.47 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 17.66 مليون سهم. وسجلت الأسهم النشطة ارتفاعات لافتة خلال جلسة التداول، حيث ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.9% ليغلق عند سعر 6.69 درهم، وصعد «إعمار للتطوير» بنسبة 5% عند 6.2 درهم، و«تعاونية الاتحاد» بنسبة 3.4% إلى 2.41 درهم، في حين حقق سهم «الإتحاد العقارية» مكاسب بنسبة 1.53% ليغلق عند 0.33 درهم. وارتفع «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.74% إلى 5.4 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 183.9 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 147.78 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 36.12 مليون درهم كمحصلة «شراء».



شراء مؤسسي

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن تعاملات البيع، حيث بلغت 851.1 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 792.38 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 58.71 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 16.76 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 198.76 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 182 مليون درهم.