%17.6 نمو أرباح «دبي الإسلامي» خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

سجل صافي الأرباح لبنك دبي الإسلامي نموًا بنسبة 17.6% ليصل إلى 4,823 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 4,101 مليون درهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسة، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 11.3 % حتى تاريخه من العام ليصل إلى 265 مليار درهم. كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى نحو 72 مليار درهم، مقارنة مع 43 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل 14,548 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 9,873 مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47.4 % على أساس سنوي.

وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: نشهد استمرار ازدهار اقتصاد دولة الإمارات بفضل الأسس القوية التي يتمتع به على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة، وتُظهر بيانات النمو الأخيرة التي أصدرها صندوق النقد الدولي بشأن دولة الإمارات المستوى الكبير للمرونة التي تتمتع بها الدولة، وثقة رجال الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد الإماراتي.

وأضاف: استمر اقتصاد دبي بالتركيز على تسريع جميع المشاريع المحلية في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، الأمر الذي انعكس إيجاباً على شكل نموٍّ في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 3.2% على أساس سنوي.