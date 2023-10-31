أبوظبي تستضيف المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي فبراير 2024

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن الدورة الـ14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، التي ستنظم في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2024، ستركز على صياغة الأسس اللازمة لمستقبل مستدام عبر مناقشة أبرز التحديات وأحدث الاستراتيجيات والحلول المبتكرة لتحفيز وقيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويوفر المنتدى الذي أطلقته مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في عام 2005، منصة عالمية لمناقشة أحدث التطورات والتوجهات الاقتصادية وترسيخ قيم السلام والعدالة والمساواة. وتعقد الدورة الـ14 من المنتدى تحت شعار «أجندة الاقتصاد العالمي: صياغة مستقبل مستدام».

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: تأتي استضافتنا للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ضمن جهودنا للمساهمة في بناء منظومة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية تتميز بالاستدامة والشمول لمختلف الشرائح على الصعيد العالمي، حيث نسترشد برؤية قيادتنا ونهجها في أهمية التعاون والحوار مع أبرز الفاعلين في الساحة الدولية في تمكيننا من التوصل إلى حلول مبتكرة من أجل خدمة أجيال الحاضر والمستقبل.