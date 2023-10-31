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اقتصاد

مذكرة تفاهم بين مجموعة NMDC و«موانئ أبوظبي»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
1 نوفمبر 2023 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت مجموعة «NMDC»، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجال تنفيذ المشاريع الدولية عبر الاستفادة من الدعم الكامل لخبرات مجموعة «NMDC».
وقّع الاتفاقية المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «NMDC»، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، على هامش مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ 2023.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستواصل مجموعة «NMDC» ومجموعة موانئ أبوظبي العمل معاً لتنفيذ المشاريع الدولية المستقبلية، وذلك بالاستفادة من القدرات والإمكانات العالمية التي تمتلكها مجموعة «NMDC» في مجالات الهندسة والتوريد والإنشاءات والتجريف البحري، مما يتيح لمجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ مشاريع دولية واسعة النطاق بنجاح، كما تتماشى الاتفاقية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «NMDC»: سعداء بمواصلة علاقتنا المتميزة مع مجموعة موانئ أبوظبي، حيث تمكننا هذه المذكرة من استكشاف فرص جديدة للتعاون وتقديم الحلول المبتكرة على نطاق أوسع، وذلك من خلال تسخير كامل قدراتنا وطاقاتنا ومواردنا البشرية في سبيل تقديم الدعم المتكامل لمجموعة موانئ أبوظبي بما يحقق لنا نجاحات أكبر في السنوات المقبلة.
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: تشكل هذه المذكرة محطة بارزة في مسار العلاقات المتميزة القائمة بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «NMDC»، حيث تعكس التزامنا المشترك بتطوير سبل التعاون بين الجانبين في الصناعات البحرية على مستوى المنطقة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ونتطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع مجموعة «NMDC» لتنفيذ المزيد من المشاريع والمبادرات خلال السنوات المقبلة بالاستفادة من الخبرات الرائدة التي تتمتع بها المجموعة في هذا الإطار».
جدير بالذكر أن مجموعة «NMDC» ومجموعة موانئ أبوظبي أسستا في شهر يونيو من عام 2022 شركة «سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية»، والتي تتولى تقديم خدمات المسح البحري، ودعم الإنشاءات البحرية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العديد من الأسواق العالمية. 
نشاطات وعمليات
تقدم شركة «سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية»، مجموعة من النشاطات والعمليات بما فيها خدمات المسح البحري (الجيوفيزيائي والجيوتقني) وخدمات الدعم في أعمال الحفر والتجريف البحري. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح الشركة خدمات متكاملة للعمليات البحرية، تشمل خدمات الغوص التجارية، والمركبات التي تعمل عن بُعد تحت الماء، والمركبات غير المأهولة لفحص المنشآت البحرية، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة في العمليات البحرية لقطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

موانئ أبوظبي
أبوظبي
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