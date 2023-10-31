وفد تجاري إماراتي يشارك في معرض كانتون بالصين

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد تجاري لدولة الإمارات، بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية، وعبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وأكثر من 27 رائد أعمال إماراتي، في معرض كانتون الذي أقيم خلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري بجمهورية الصين الشعبية.

وتهدف المشاركة إلى دعم رواد الأعمال الإماراتيين لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، لاسيما التكنولوجيا والصناعة والطاقة الجديدة والسياحة في الأسواق الصينية والدولية، إضافة إلى تعزيز تعاونهم مع الشركات الصينية الموجودة في المعرض وتطوير الشراكات التجارية المشتركة.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية، أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الصديقة تجمعهما علاقات تاريخية، وشراكة استراتيجية شاملة في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والتجارية، كما تحظى هذه العلاقات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين وحرصهما على تطويرها بصورة مستمرة، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار المستدامين.

ومن جانبه، قال خالد كلبت، مدير إدارة تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بوزارة الاقتصاد: الوزارة حريصة على توفير كافة أشكال الدعم لرواد الأعمال الإماراتيين، باعتبارهم مرتكزاً رئيسياً في العمل الاقتصادي الذي تقوده وزارة الاقتصاد نحو تطوير بيئة ريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة في الدولة، والتي شهدت تطورات نوعية خلال المرحلة الماضية.