3 مليارات درهم أرباح &e خلال الربع الثالث بنمو 20%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت &e، أمس، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الثالث من العام الجاري 2023؛ حيث وصلت إيرادات &e الموحَّدة خلال الربع الثالث إلى 13.4 مليار درهم، بنموٍّ سنوي نسبته 3.3%، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 3 مليارات درهم، وبنموٍّ سنوي بلغت نسبته 20%.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، فقد وصل إجمالي عدد مشتركي «اتصالات من &e» في دولة الإمارات إلى 14 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتُها 4.7%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 167 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى 3.3%.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e: «تعكس النتائج المالية القوية التي حقَّقتها &e في الربع الثالث من هذا العام مرونةَ الأداء، والتزامها بتقديم الخدمات ذات القيمة التي تُلبِّي تطلعات العملاء، وتحقِّق أهداف المساهمين، وتُواصل &e تركيزَها على تبنِّي الابتكار لإثراء حياة العملاء، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها، ولقد واصلْنا في الربع الثالث من 2023 قيادةَ التغيير من خلال أُولى خطوات &e في قطاع التنقُّل المُسْتَدَام، إلى جانب توفير تجربة جديدة وسبّاقة في خدمة العملاء مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزامنا برؤيتنا المتمثّلة في السعي المتواصل لتمكين المجتمعات رقميًّا».

وأضاف دويدار: تستمرُّ &e في استكشاف مستقبل التكنولوجيا وآفاق الابتكار، مُرْتَكِزَةً على النتائج القوية التي تحقِّقها، والتي تُعَدُّ نقطة انطلاق نحو مستقبلٍ واعد تُوَاصِلُ فيه &e ريادة المشهد التكنولوجي، وتوفير المزيد من الحلول والخدمات ذات القيمة للعملاء والشركاء، وإننا نَتَوَجَّهُ بالشكر والتقدير للكوادر الموهوبة في &e، ولعملائنا المخلصين، ومساهمينا الأجِلَّاء؛ على ثقتهم المستمرة ودعمهم لرؤيتنا، ونتطلّع معًا لتحقيق مزيد من الإنجازات المستقبلية.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، أطلقت &e متجرَ EASE، وهو أول متجر ذاتي مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم؛ تأكيدًا على نَهْجِهَا في الابتكار، واستخدام أحدث التقنيات لتمكين العملاء من الحصول على تجربة استثنائية سلسة أثناء شراء المنتجات والخدمات، وقدَّمت &e حلولًا مبتكرة في مجال التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الإطلاق الأوَّلي لمشروع Charg e& Go كمنظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات.

وفي إطار الشراكات الاستراتيجية، تعاونت &e مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم مناهج التعليم التكنولوجي، وتعزيز الوعي الرقمي بين الطلاب؛ لتمكينهم من مُوَاكَبَة التطورات الرقمية المتسارعة. وواصلت اتصالات من &e تعاونَها مع «مايكروسوفت» لتعزيز مستوى المساعد الافتراضي ودَعْمه بالذكاء الاصطناعي في عمليات خدمة العملاء.

وحقَّقت &e المؤسسات، التي تَقُودُ رحلة التحوُّل الرقمي عبْر قطاعات الأعمال المختلفة، إنجازاتٍ بارزةً خلال هذه الفترة، من خلال تقديم أفضل المبادرات والشراكات الاستراتيجية، مما ساهم في تأكيد مكانتها بصفتها شركة رائدة في قيادة الابتكار مع المحافظة على معايير الاسْتِدَامَة.

وأطلقت &e المؤسسات مركزَ الابتكار الجديد المخصَّص لعرض أحدث وأهم الحلول الرقمية المبتكرة والمتطورة في مختلف القطاعات. وفي إطار جهودها المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وقَّعت &e المؤسسات مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقيةً لتطوير وتبادل الخبرات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع المُسْتَدَام.

وعزّزت &e الاستثمار من خلال خططها الاستراتيجية في الربع الثالث، عبْر تبنِّي الابتكار وتنفيذ الاستثمارات في الشركات الناشئة لتمكين الحلول التكنولوجية الرائدة؛ حيث شاركت في جولة تمويلية من الفئة A قيمتها 25 مليون دولار لصالح شركة «أيكيجاي لابس».