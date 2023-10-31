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اقتصاد

تحت رعاية محمد بن راشد.. منتدى دبي للأعمال ينطلق اليوم

تحت رعاية محمد بن راشد.. منتدى دبي للأعمال ينطلق اليوم
1 نوفمبر 2023 01:48

دبي (وام)

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق في مدينة جميرا اليوم الأربعاء منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي ويجمع مجموعة واسعة من قادة الأعمال واللاعبين الاقتصاديين العالميين. 
يقام المنتدى تحت شعار «تحول القوة الاقتصادية.. دبي ومستقبل التجارة العالمية»، ويجمع تحت مظلته المئات من صنّاع التغيير وقادة الأعمال وخبراء القطاع والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين على مدار يومين من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى لبحث مستقبل التجارة والاستثمار العالميين. 
ويتناول برنامج منتدى دبي للأعمال أربعة محاور رئيسية تستكشف دور العولمة في إعادة صياغة بيئة الأعمال وخلق الفرص والتحديات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيف تؤثر العديد من العوامل الرئيسية على مسارها المستقبلي، وآثار التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة على مجتمع الأعمال العالمي، وصعود الأسواق الناشئة كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي. وانسجاماً مع تركيزه على تعزيز الاستثمارات والتجارة العالمية، تشمل فعاليات المنتدى «منصة المستقبل» وThe Deals Hub، وهما منصتان لتحفز الحوار، وتسليط الضوء على قطاعات المستقبل، وتسهيل عقد الشراكات التجارية التي تبشر بتحويل مشهد قطاع الأعمال. ويوفر برنامج «منصة المستقبل» نقطة مهمة للتحاور مع متحدثين معروفين على مستوى العالم بخصوص الابتكارات الرائدة التي تقود مسار الاقتصادات الحديثة اليوم.

جميرا
دبي للأعمال
محمد بن راشد
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