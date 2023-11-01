«إشراق» تقلل عدد أعضاء مجلس الإدارة وتواصل استكشاف فرص الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

صوتت الجمعية العمومية لشركة «إشراق للاستثمار»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة أعضاء، ليتوافق هيكل مجلس الإدارة المعدل الذي يضم الآن أربعة أعضاء مستقلين من أصل خمسة، بشكل تام مع إرشادات هيئة الأوراق المالية والسلع، وسيستمر في دعم مصالح المساهمين الأقلية بشكل كبير. كما انتخب المساهمون المشاركون في الجمعية عضوين جديدين لمجلس الإدارة، وهما فهد عبد القادر القاسم، وجاك فاخوري.

وتأتي إعادة تشكيل مجلس الإدارة في أعقاب تعيين محمد السيد الهاشمي، الرئيس التنفيذي، مؤخراً، من أجل قيادة الشركة خلال مرحلتها الجديدة والطموحة من التوسع والتطوير، وتظل الشركة ملتزمة باستكشاف فرص الأعمال والاستفادة منها لتحقيق المزيد من النمو مع تقديم القيمة للمساهمين. ووافق مجلس إدارة الشركة في 18 أكتوبر 2023، على توصية الإدارة باستمرار برنامج إعادة شراء الأسهم، بهدف تعزيز القيمة للمساهمين على المدى الطويل، مع الاستفادة من وضع الميزانية العمومية القوي للغاية، وقدرة الشركة على إعادة فائض السيولة إلى المساهمين، وتأتي عملية إعادة شراء الأسهم في وقت يتم فيه تداول أسهم إشراق بخصم كبير عن قيمتها الدفترية، وهذا ما يعني أن برنامج إعادة الشراء يؤكد ثقة الإدارة في قيمة الشركة الجوهرية.

وتلتزم «إشراق» بمواصلة تنمية محفظتها الاستثمارية لتتحول من شركة استثمار عقاري إلى شركة استثمارية متنوعة ومتعددة الأصول، مع الدخول في قطاعات متعددة لتقديم عوائد تنافسية عالية على المدى الطويل، وتحسين المرونة في مواجهة تقلبات السوق. وتحرز الشركة تقدماً قوياً وفقاً لخريطة الطريق الخاصة بها للحصول على أعلى قيمة من محفظة أراضيها الحالية وإعادة استثمار العائدات في الأصول التي توفر زيادة في رأس المال وفرصة للدخل، ما يمكنها من تعزيز القيمة للمساهمين على المدى الطويل من خلال الأرباح وإعادة شراء الأسهم، حيث شهدت عملية تخارج «إشراق» الأخيرة بيع فندق نوران مارينا في دبي مقابل 133 مليون درهم، بعلاوة قدرها 45% من قيمته الدفترية.

وقد تم دعم استراتيجية إشراق الاستثمارية المتنوعة ومتعددة الأصول من خلال استحواذ «إشراق» على صندوق جولديلوكس الاستثماري في العام 2022، وهو صندوق مقره أبوظبي يركز على تحقيق عوائد عالية وثابتة من خلال الاستثمار المباشر في الأصول المقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية والمسعرة بشكل منخفض، ومعظمها في الشرق الأوسط. وقد تجاوز الأداء الصافي لصندوق جولديلوكس الاستثماري البالغ 120% على مدى ثلاث سنوات معاييره المحلية والإقليمية والدولية بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمار الأساسي أكثر من 2.5 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2023. ويمتلك الصندوق حصصاً دولية ومحلية في شركات رائدة عاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والشحن والتأمين والعقارات والخدمات المالية والتعليم.

وتواصل الإدارة ومجلس الإدارة التركيز على إبراز الصورة الاستثمارية لإشراق، وتحسينها لتعزيز الوجود في السوق، وتعميق مشاركة المستثمرين ودفع الأداء العام، مع توقع ظهور التغيرات الجوهرية على التوجه الاستراتيجي للشركة في أوائل العام 2024.