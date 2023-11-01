«العقول المبدعة في التدقيق الداخلي» يناقش تحفيز التفكير المستدام

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ينطلق في أبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 تحت شعار «تحفيز التفكير المستدام». يعد هذا الحدث غير مسبوق خارج الولايات المتحدة الأميركية، ويحظى بدعم قوي من الشركاء والرعاة العالميين. ويقام برعاية ديوان المحاسبة، وباستضافة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، ليمثل محوراً للابتكار، وراسماً للمستقبل في ممارسات التدقيق الداخلي في جميع أنحاء العالم.

ويعقد المؤتمر بشراكه قوية مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي كشريك داعم، وبشراكات استراتيجية تشمل: بيئة، شركة اي واي، كي.بي.إم.جي لوار جلف، بروتيفيتي الشرق الأوسط، بي.دبليو.سي الشرق الأوسط، الاتحاد للطيران (الناقل الرسمي)، وأبوظبي للإعلام (الشريك الإعلامي). وقد حظي المؤتمر أيضاً بدعم كبير من الاتحاد العربي لجمعيات المدققين الداخليين ومقرها المملكة العربية السعودية.

وقال عبد القادر علي، رئيس جمعية مدققي الحسابات الداخلية بالإمارات: «نحن لا نستضيف مؤتمراً فحسب، بل نصنع مستقبل التدقيق الداخلي، ويؤكد التضامن من شركائنا ورعاتنا أهمية الحدث، ومن المشجع رؤية هذا الدعم القوي ونحن نقترب من موعد المؤتمر».

وقال عبد الرحمن الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية (FAA)، إن رعاية مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي، يؤكد حرص الجهاز على المشاركة في تعزيز المعرفة والتعاون والابتكار لتشكيل مستقبل مهنة التدقيق، حيث يمثل هذا المؤتمر منصة مهمة لقادة الصناعة للالتقاء وتبادل الأفكار حول أحدث الاتجاهات في الحلول الرقمية، وممارسات الاستدامة وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال».

ومن جهته، قال أندرو فيشر، المدير العام للتدقيق والمخاطر، في شركة الاتحاد للطيران: «نحن فخورون بجلب مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي إلى أبوظبي هذا العام، واستضافة النسخة الأولى منه والتي تعقد خارج الولايات المتحدة، حيث إن أبوظبي تمثل موقعاً رائعاً للمؤتمرات عالمية المستوى»، مؤكداً دعم هذا المؤتمر العالمي وهو من الأهمية والقيمة التي نوليها في الحوكمة الفعالة، والاجتماع مع نظرائنا من جميع أنحاء العالم حول هذا الموضوع الأساسي أمر لا يقدر بثمن.

تشمل رعاة مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي؛ جهاز الرقابة المالية في دبي راعياً ماسياً، وولترز كلوير راعياً بلاتينياً، وبينكس راعياً فضياً، والعارضين جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال ويو.أتش.واي جيمس.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 1300 محترف، بما في ذلك المتحدثين المؤثرين، بهدف المشاركة في تشكيل مستقبل مهنة التدقيق الداخلي. وسيشهد المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي استكشاف الابتكارات والحلول لتحديات المهنة، معززاً قيمة وتأثير مهنة التدقيق، ومناقشة الأثر المستدام والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع مناقشات فعالة حول الاستدامة والعوامل المحيطة بالبيئة والاجتماعية والحوكمة، ودورها المحوري في المشهد المهني.