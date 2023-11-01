"الإمارات للألمنيوم" تعلن تخريج الدفعة الأولى من برنامجها لريادة الأعمال



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن الانتهاء بنجاح من مرحلة الإعداد والتدريب للدفعة الأولى من برنامج "رامب-آب"، والذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من رواد الأعمال الواعدين مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة في الدولة بما يتماشى مع المبادرة الوطنية "موطن ريادة الأعمال 2031"

وتم إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بدعم من وزارة الاقتصاد لتمكين رواد الأعمال الذين تعتمد مشاريعهم الناشئة على تطبيقات العلوم والتكنولوجيا من أجل تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، واستقطب البرنامج منذ بدايته المئات من رواد الأعمال الطموحين المقيمين في دولة الإمارات، حيث شاركوا في سلسلة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت حول ريادة الأعمال الفعالة بالشراكة مع مؤسسة C3.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يهدف برنامج "رامب-آب" التابع للإمارات العالمية للألمنيوم إلى تعزيز مساهمتنا في التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال دعم رواد الأعمال الشباب المبتكرين لإطلاق أعمالهم المرتكزة على مبادئ الاستدامة والتأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة".

وأضاف: "نتطلع أن يسهم دعمنا في تمكين هذه الشركات من تسريع نمو أعمالها وأن يصبح بعضهم من الموردين التابعين للإمارات العالمية للألمنيوم، بما يعزز توطين مشتريات الشركة ويتماشى مع مبادرة "اصنع في الإمارات" والاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي "مشروع 300 مليار"".

وفي إطار مبادرة "موطن ريادة الأعمال"، يسهم برنامج "رامب-اب" في تحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071" لتعزيز ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وخلق فرص عمل جديدة.

من جانبه، قال كيفن هوليداي، المدير التنفيذي لمؤسسة C3: "تمثل هذه الشركات الناشئة بعضاً من أكثر المواهب الواعدة في دولة الإمارات، ويسر مؤسسة C3 أن تتعاون مع الإمارات العالمية للألمنيوم في توفير الدعم وتعزيز إمكانات هذه الشركات لتسريع نمو أعمالها وتمكينها من زيادة تأثيرها الإيجابي على المجتمع من خلال برنامجنا التدريبي".