تعاون بين "غرفة أبوظبي" و "أبوظبي الأول" لتعزيز بيئة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول، بهدف وضع آلية محددة للتعاون المشترك لتعزيز المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، بما يدعم مستهدفات الغرفة الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسارة البنعلي، رئيس الخدمات المصرفية للشراكات والأعمال التجارية ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية بالإنابة في بنك أبوظبي الأول إلى جانب عددٍ من المسؤولين ومديري الإدارات والأقسام لدى الجانبين.

واتفق الجانبان على تعريف أعضاء وموظفي الغرفة بالخدمات المصرفية والمبادرات المقدمة من بنك أبوظبي الأول وتسهيل إجراءات الاستفادة منها، وتشجيع البنك على المشاركة في مختلف الفعاليات الاستثمارية التي تنظمها الغرفة في إمارة أبوظبي، وتوحيد جهود التنسيق المشترك فيما يتعلق بالمبادرات والمشاريع التي تُعنى بريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، فضلاً عن تبادل المعلومات والاستشارات اللازمة في مجالات الأعمال والاستثمار.

وأكد أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي أن غرفة أبوظبي تواصل تعزيز علاقاتها مع مختلف الجهات في إمارة أبوظبي لتعريف رواد الأعمال في القطاع الخاص بكافة الحلول والتسهيلات والخدمات التي من شأنها الارتقاء بنمو مشاريعهم وتطورها، وذلك ترسيخاً لمكانة الإمارة كوجهة مفضلة للاستثمارات.

وقال: يسهم بنك أبوظبي الأول من خلال ما يقدمه من خدمات وتسهيلات ومبادرات متميزة في دعم الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال، وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات غرفة أبوظبي الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم الازدهار في إمارة أبوظبي، خاصةً وأن القطاع المصرفي يعتبر عاملاً مهماً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال وتنوعها وتنافسيتها ونموها".