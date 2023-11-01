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اقتصاد

«الواحة كابيتال للاستثمار بالأسهم» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط بالعالم

جزيرة المارية في أبوظبي
1 نوفمبر 2023 19:13


أبوظبي (الاتحاد)
صُنف «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ضمن قائمة أفضل 10 صناديق تحوط في العالم وفقا لنسخة هذا العام من تقرير الاستثمار العالمي.
وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يُصنّف فيها هذا الصندوق، وتديره «الواحة للاستثمار» المتخصصة باستثمارات أسواق رأس المال والتابعة للواحة كابيتال، ضمن قائمة «أفضل 50 صندوق تحوط في العالم» التي ينشرها «تقرير الاستثمار العالمي» المستقل.
وقفز تصنيف الصندوق في نسخة هذا العام خمسة مراكز ليحتل المرتبة ال 10 وكان صندوق التحوط الوحيد المُدار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يظهر في التصنيف العالمي.
كما احتل الصندوق صدارة هذه القائمة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023.
وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى شركة «الواحة كابيتال»: تصنيف صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُعد شاهداً على التزامنا بتحقيق نتائج استثنائية، كما أن اعتباره صندوق التحوط الوحيد المُدار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يظهر في هذا التصنيف العالمي يؤكد بقوّة أن الواحة كابيتال شركة رائدة في إدارة الأصول بالمنطقة. 
وأضاف أن هذا الأداء المتفوق المستمر لصناديق «الواحة كابيتال» يحظى بتقدير القطاع وإشادة المستثمرين الدوليين من المؤسسات وأصحاب الملاءة المالية العالية.

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