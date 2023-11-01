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اقتصاد

%20 نمو أرباح «تيكوم» خلال 9 أشهر

%20 نمو أرباح «تيكوم» خلال 9 أشهر
2 نوفمبر 2023 01:20

دبي (الاتحاد)

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سجلت مجموعة تيكوم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم، ونمواً بنسبة 20% في صافي الربح على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم، وذلك في ظلّ الأداء الإيجابي والمتميز والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمدعوم بالازدهار المستمر لسوق العقارات في دبي.
وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: يعكس أداؤنا المالي والتشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قدرتنا على الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية في دبي ومواصلة التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا الرامية للارتقاء بأداء محفظتنا المتنوعة والحفاظ على معدلات الإشغال المرتفعة”. وأضاف: تقترب مجمعات الأعمال العشرة التابعة لمحفظتنا من تحقيق معدلات إشغال كاملة مع استمرار توجه عملائنا الحاليين إلى تجديد عقود الإيجار وانضمام العديد من العملاء الجدد، الأمر الذي يعكس مستوى الطلب القوي على أصولنا التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة، والتي توفر بيئات أعمال متخصصة وتنافسية مدعومة بالبنية التحتية المتطورة وبكل المقومات والعناصر اللازمة للنمو المستقبلي. وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 88.5% كما في 30 سبتمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 83.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتنامي على المساحات التأجيرية عالية الجودة والمرونة، سواء المكتبية منها أو الصناعية المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية. وشهدت المجموعة زيادة بنسبة 17% في عدد العملاء الجدد، لترحب بأكثر من 1.600 عميل جديد.

تيكوم
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