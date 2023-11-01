20 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية ارتفاعاتها أمس، في ظل عمليات شراء من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية 20.15 مليار درهم، متضمنة مكاسب بواقع 17.5 مليار درهم لسوق أبوظبي ونحو 2.59 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المسجلة في سوق العاصمة لتصل إلى 2.809 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 656.53 مليار درهم. وتزامن ذلك مع تداولات بقيمة إجمالية في كلا السوقين 1.36 مليار درهم.وبلغت محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي (شراء) بقيمة 64.2 مليون درهم موزعة بواقع 56 مليون درهم في سوق العاصمة و8.29 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي. كما بلغت محصلة تعاملات الأجانب (شراء) بقيمة 43.8 مليون درهم، متضمنة 35.8 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية و8 ملايين درهم في «دبي المالي».



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق مؤشر السوق، أمس، على ارتفاع لافت بنسبة 0.91% عند مستوى 9429.32 نقطة رابحاً 85.4 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.06 مليار درهم، شملت ما يزيد على 214.4 مليون سهم عبر 14733صفقة. وارتفعت أسهم 31 شركة من أصل 65 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 28 شركة، وبقيت أسهم 6 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 218.38 مليون درهم. وجاء سهم «إشراق» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 28.64 مليون سهم. وسجلت أسعار الأسهم النشطة أمس ارتفاعات بنسب ملحوظة، ومنها «ملتيبلاي» بنسبة 4.12% إلى 3.54 درهم، و«الجرافات البحرية الوطنية» بنسبة 8.8% ليغلق عند 23.64 درهم، و«إشراق» بنسبة 3.9% ليغلق عند 0.452 درهم، في حين ارتفعت أيضاً أسهم «الدار العقارية» بنسبة 4.62% مسجلاً 5.44 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 339.8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 304 ملايين درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 35.8 مليون درهم كمحصلة «شراء».



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع جديد بمقدار 15.47 نقطة وبنسبة 0.39% ليصل إلى 3892.55 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 15 شركة، مقابل انخفاض أسهم 14 شركة وثبات أسهم 9 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس نحو 298.37 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 125 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6737 صفقة. وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «الخليج للملاحة القابضة» تم خلالها تداول 2.1 مليون سهم بقيمة جاوزت 15 مليون درهم وبسعر 7.15 درهم للسهم الواحد. وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 108.9 مليون درهم. وسجلت الأسهم النشطة ارتفاعات لافتة خلال جلسة التداول، حيث ارتفعت أسهم «شعاع كابيتال» بنسبة 3% ليغلق عند سعر 0.269 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 150.58 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 142.52مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 8 ملايين درهم كمحصلة «شراء».



شراء مؤسسي

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي على تعاملات البيع، حيث بلغت 857.32 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 801.25 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 56 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 8.29 مليون درهم، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 185.8 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 177.5 مليون درهم.