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اقتصاد

387.6 مليون درهم أرباح «حديد الإمارات أركان»

387.6 مليون درهم أرباح «حديد الإمارات أركان»
2 نوفمبر 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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حققت شركة «حديد الإمارات أركان» صافي أرباح يبلغ 387.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 383.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وتعكس هذه النتائج مرونة أعمال وحدة الحديد في مواكبة التغيرات السوقية، فضلاً عن التحسن المستمر في إيرادات وأرباح وحدة مواد البناء، حيث بلغت إيرادات المجموعة 6.48 مليار درهم مع استقرار هوامش الربح على الرغم من انخفاض أسعار منتجات الحديد، وذلك في ضوء الزيادة المستمرة في تصنيع وبيع المنتجات ذات القيمة المضافة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، إلى جانب ازدهار أنشطة البناء. وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لهذه الفترة 884 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3% عن الفترة نفسها من عام 2022، فيما بلغ هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 13.6%، مقارنةً مع 12.1% في الفترة نفسها من عام 2022. وفي إطار النتائج التشغيلية للفترة ذاتها، تم تسليم الشحنة الأولى من منتج U-pile 25 مما يرسخ مكانة المجموعة باعتبارها المصنع الوحيد في المنطقة للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تأتي النتائج المالية لمجموعة حديد الإمارات أركان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 لتؤكد استمرارية أدائنا المتميز ومرونة أعمالنا، حيث حققنا أرباحاً إيجابية على الرغم من ظروف السوق الصعبة».
وتابع:«واصلنا التركيز خلال هذه الفترة على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن تعزيز الكفاءات ومبادرات تحسين الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين من خلال برنامج التحول المؤسسي «نماء 2.0».  

مجموعة حديد الإمارات أركان
الإمارات
حديد الإمارات
سعيد الرميثي
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