استقبال أول المسافرين القادمين إلى المبنى «A» بمطار أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مبنى المسافرين (A) المصمم وفق أعلى المعايير في مطار أبوظبي الدولي أول مسافريه القادمين إلى أبوظبي، إيذاناً بانطلاق عصر جديد في تاريخ الطيران في دولة الإمارات. وبدأت من الأمس، وحتى 14 نوفمبر الحالي، الفترة الانتقالية لـ 28 شركة طيران، حيث سيجري تشغيل عمليات المطار وتسيير الرحلات من وإلى المباني (A) و(1) و(2) و(3) في الوقت نفسه.

ومن المقرّر انتقال عمليات جميع شركات الطيران إلى المبنى (A) بالكامل في 14 نوفمبر، علماً بأنّ جميع الرحلات الجوية سوف تبدأ بالإقلاع والهبوط حصرياً من المبنى (A) اعتباراً من 15 نوفمبر.

وفي الأيام السبعة الأولى من البدء بتشغيل عمليات المبنى الجديد، سوف يشهد المطار حركة إقلاع وهبوط 637 رحلة جوية.

وسوف تتم إعادة تسمية «مطار أبوظبي الدولي»، ليصبح «مطار زايد الدولي» اعتباراً من 9 فبراير 2024، وذلك تزامناً مع حفل الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد. ويحقق مبنى المسافرين (A) الجديد زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران التجاري في أبوظبي، بما يتجاوز ضعف القدرة الاستيعابية الحالية، بفضل المرافق الجديدة المصمّمة لإتمام إجراءات سفر ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً.

وبقدرة تسمح له بالتعامل مع 79 طائرة في وقت واحد و11 ألف مسافر في الساعة، سيسهم مبنى المسافرين (A) في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية مركزاً رائداً للطيران، كما تسمح زيادة السعة لشركات الطيران بترسيخ وجودها في أبوظبي استجابة للطلب المتزايد.

وإلى جانب ذلك، سيعمل مبنى المسافرين (A) على تعزيز تجربة السفر لجميع الركاب بمن فيهم المسافرون العابرون إلى وجهات أخرى، من بداية الرحلة إلى نهايتها، بفضل ما يوفّره من مرافق مصمّمة وفق أحدث المعايير، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا البيومترية لتبسيط عملية الفحص والصعود إلى الطائرة، وإتاحة 35000 متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات و163 منفذاً للمسافرين للتسوق وتناول الطعام والترفيه.

ومن المقرّر نقل الرحلات الجوية من المباني الأخرى في مطار أبوظبي الدولي تدريجياً إلى مبنى المسافرين (A) خلال شهر نوفمبر، وعليه تم حّث المسافرين ضمن الرحلات المجدولة قبل تاريخ 15 نوفمبر، على التحقّق من معلومات السفر مع شركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة تفاصيل رحلاتهم والمباني المخصصة لها.

ولضمان وصول المسافرين والزوار إلى مبنى المسافرين الصحيح، أطلقت مطارات أبوظبي حملة توعية مطبوعة ورقمية ومسموعة تحثّ الضيوف على التحقق بانتظام من موقع «www.abudhabiairport.ae» للحصول على التحديثات الخاصة بالقادمين والمغادرين من مطار أبوظبي الدولي وإليه، خلال الفترة ما بين 1 نوفمبر و14 نوفمبر.

والت إيلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: نفخر بوصولنا إلى هذا الإنجاز الرائد، الذي يشكّل علامة فارقة وبالغة الأهمية لمطارات أبوظبي والإمارة بشكل عام.