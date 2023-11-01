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اقتصاد

غرف دبي توقع اتفاقية تعاون مع غرفة هامبورج لتأسيس «ممر الابتكار»

غرف دبي توقع اتفاقية تعاون مع غرفة هامبورج لتأسيس «ممر الابتكار»
2 نوفمبر 2023 01:20

دبي (الاتحاد)

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وقعت غرف دبي، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة هامبورج الألمانية لتأسيس «ممر الابتكار» بين مجتمعي الأعمال في المدينتين.  وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل دخول الشركات الناشئة في دبي وهامبورغ أسواق المدينتين، وتعزيز التعاون بين منظومتي الابتكار وممارسة الأعمال بين الجانبين في مجال توفير الأدوات التي تحتاجها الشركات للنمو مثل الأبحاث والتطوير ورأس المال الاستثماري وبيئات الاختبار بشكل يسمح لها بدخول أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الخارجية. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن الاتفاقية الموقعة مع غرفة تجارة هامبورج تربط مجتمعي الأعمال في المدينتين بشراكة في مجالات الابتكار والأبحاث والتوسع الخارجي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز تنافسية شركات المدينتين.

هامبورج
الإمارات
دبي
غرف دبي
الابتكار
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