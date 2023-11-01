مشاركون في منتدى دبي للأعمال: مرونة اقتصاد الإمارات تعزز قدرته على مواجهة التحديات العالمية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، صلابة ومرونة اقتصاد الإمارات وقدرته على تجاوز حالة عدم اليقين التي ترسم المشهد الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه بالرغم من هذه التحديات، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نمواً بلغ 3.7% في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بنمو قوي في القطاع غير النفطي قدره 5.9%، متوقعاً أن يصل معدل النمو الإجمالي هذا العام إلى 3.6%.

وأوضح معاليه، في كلمة رئيسة ألقاها خلال منتدى دبي للأعمال، أن معدل نمو اقتصاد الإمارات يعد الأعلى بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات ما هو إلا انعكاس مباشر لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي والانفتاح والتعاون الدولي التي تنتهجها دولة الإمارات.

وأشار معاليه إلى الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز الشراكات التجارية الإقليمية والنمو الاقتصادي المحلي.

ولفت معاليه إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاعات غير النفطية وفي مجالي الابتكار والتكنولوجيا، والتي جعلت الدولة تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات.



أجندة دبي الاقتصادية

من جهته، أكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال جلسة حوارية بالمنتدى أن أجندة دبي الاقتصادية تمثل خريطة طريق للإمارة على مدار العقد المقبل من أجل ضمان تحقيق الصدارة ضمن أفضل المدن الثلاث الأولى اقتصادياً على مستوى العالم.

وأوضح أن دبي تأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العالمية ضمن خططها التنموية والتي تُظهر قطاعات جديدة متنامية تتمثل في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرقمنة.

وقال، إن قطاع السياحة يؤثر بشكل كبير في استدامة الأعمال في دبي لكون الإمارة سوقاً سياحياِ مستقراً يتميز بالتنوع الكبير واستقباله للكثير من الجنسيات من الزوار الذين يكررون زيارتهم للإمارة.



المستقبل الأخضر

وفي جلسة حملت عنوان “هيئة كهرباء ومياه دبي: صياغة المستقبل الأخضر”، تحدّث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن التزام الهيئة بتبنّي أعلى معدلات الاستدامة وتحقيق مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر الاستفادة من التقنيات المتقدمة والبحث والتطوير وأدوات الثورة الصناعية الرابعة.

وتناول الطاير في كلمته أهمية المنتدى في تعزيز فرص الأعمال والاستثمار في الإمارة.

مرونة المنطقة

من جهته، قال جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خلال جلسة حوارية أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بمرونة استثنائية، خاصة بالمقارنة بما تواجهه الأسواق العالمية من تحديات واسعة وصعبة.

وأضاف: باعتبارها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، فإنه من اللافت النظر إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وكيفية نموه بثبات، إن التركيز الذي توليه القيادة الإماراتية للتطوير والابتكار جدير بالملاحظة، لاسيما وأنه يمثل أولوية رئيسة لازدهار الأعمال في هذه المنطقة.