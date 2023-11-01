الخميس 2 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يطلق عملياته رسمياً على جزيرة الريم

«أبوظبي العالمي» يطلق عملياته رسمياً على جزيرة الريم
2 نوفمبر 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سلطان بن طحنون: علم دولتنا الحبيبة رمزُ عزّتنا وفخرنا
قرقاش: في ذكرى وفاة الشيخ زايد نستذكر بكل فخر إرثه لنستلهم منه العزيمة

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، انطلاق عملياته رسمياً على جزيرة الريم، وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023 الذي نص على توسيع نطاقه ليشمل جزيرة الريم، إضافة إلى جزيرة المارية.
ويتوافق هذا التوسع مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويؤكد الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي للإمارة في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الطلب المتزايد من مجموعة واسعة من الشركات العالمية التي اختارت أبوظبي وجهةً مفضلةً لتوسيع أعمالها العالمية، حيث توسعت المساحة الجغرافية الإجمالية لسوق أبوظبي العالمي مع ضم جزيرة الريم، إلى ما يقارب الـ 14,3 مليون متر مربع، لتصبح بذلك مساحة السوق الجغرافية أكبر بعشر مرات بالمقارنة مع مساحته السابقة، وليصبح واحداً من أكبر المناطق المالية في العالم، حيث سيوفر هذا التوسع آفاقاً جديدة من الفرص أمام الشركات العالمية المهتمة بتأسيس أعمالها في السوق.
وأعلن سوق أبوظبي العالمي إجراء تعديلات على عدد من أنظمته، لتوفير ترتيبات انتقالية تدعم الشركات العاملة في جزيرة الريم، حيث ستحصل هذه الشركات على إعفاء من متطلبات التسجيل والترخيص في سوق أبوظبي العالمي، كما سيتم إعفاؤها من متطلبات الالتزام ببعض من أنظمة السوق، وذلك حتى نهاية يوم 31 ديسمبر 2024، وتأتي هذه المهلة لإتاحة الوقت لهم للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل بعد يوم 31 ديسمبر 2024.
وخلال هذه الفترة الانتقالية، قد تختار الشركات القائمة على جزيرة الريم تجديد ترخيصها الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح من سوق أبوظبي العالمي. ولن تكون التراخيص الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي صالحة للعمل بموجبها في سوق أبوظبي العالمي بعد يوم 31 ديسمبر 2024.
ويعتبر التقدم للحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي شرط إلزامي للشركات الجديدة الراغبة في العمل على جزيرة الريم اعتباراً من 1 نوفمبر 2023، يتوجب على الشركات الجديدة التي ترغب في اتخاذ مقرٍ لها على جزيرة الريم، التقدم بطلب الحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي بدلاً من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. 

سوق أبوظبي العالمي
الإمارات
جزيرة الريم
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
خالد بن محمد بن زايد يستقبل مكتوم بن محمد بن راشد في «أدنوك»
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يستقبل مكتوم بن محمد بن راشد في «أدنوك»
اليوم 12:12
العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" ينطلق في جزيرة ياس في الخامس من نوفمبر الجاري
علوم الدار
دعوة طلاب مدارس أبوظبي إلى حضور العرض العسكري "حصن الاتحاد 9"
اليوم 12:05
10 فرق في «المؤسسات الحكومية» بالشارقة
الرياضة
10 فرق في «المؤسسات الحكومية» بالشارقة
اليوم 11:30
سلطان بن طحنون
علوم الدار
سلطان بن طحنون: علم دولتنا الحبيبة رمزُ عزّتنا وفخرنا
اليوم 11:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©