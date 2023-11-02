الشارقة تستعرض وجهاتها السياحية خلال «سوق السفر العالمي» بلندن



الشارقة (الاتحاد)

تشارك إمارة الشارقة في الدورة الـ 43 من «سوق السفر العالمي» الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل، بجناح يضم 18 هيئة حكومية وخاصة، بهدف التعريف بمنجزات الإمارة في تحقيق التوازن بين تطور القطاع السياحي، وتكريس مفاهيم البيئة والتراث والثقافة عنواناً لإستراتيجيتها في صناعة سياحة مستدامة متنوعة الخيارات.

واستقبلت الشارقة في 2022 أكثر من مليون و400 ألف زائر في منشآتها الفندقية، وشهد العام الجاري زيادة ملموسة في عدد الزوار، حيث استقبلت الإمارة في الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2023 أكثر من مليون و100 ألف نزيل، بزيادة 18% عن نفس الفترة خلال عام 2022.

ويشارك هذا العام في جناح الشارقة، بالتعاون مع «هيئة الإنماء التجاري والسياحي»، عدد من أبرز المؤسسات والهيئات من القطاعين الحكومي والخاص، وهي هيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومعهد الشارقة للتراث، بالإضافة إلى الشارقة لإدارة الأصول، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومركز إكسبو الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة للسيارات القديمة.

وشملت قائمة المشاركين من القطاع الخاص، وكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا)، والشارقة الوطنية للفنادق، وفندق «ذا تشيدي البيت، الشارقة»، ومنتجع كورال بيتش الشارقة، ومنتجع وسبا شيراتون الشارقة، وفندق جولدن ساندز، وهوليداي للسفر والسياحة، وتراف تولك.

وأوضح خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن قطاع السياحة مرتبط بشكل وثيق بالعلاقات الدولية والوصول إلى الجمهور في كل ساحة من العالم، وترسيخ الروابط وبناء الشراكات مع الجهات النظيرة ذات التأثير في توجهات السفر والسياحة عالمياً، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع هيئات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل أن تكون الإمارة الوجهة السياحية الأكثر جذباً وتنوعاً على مستوى التكامل السياحي وتنوع الخيارات والتجارب في المنطقة والعالم.

وقال المدفع: إن قطاع السياحة في تطور متسارع، وهناك زيادة في نسبة الوعي بالسياحة البيئية والتراثية والثقافية، وإمارة الشارقة ظلت سبّاقة في تبني هذه الاستراتيجيات السياحية، انطلاقاً من التزامها بمعايير التنمية المستدامة التي تدعمها كافة القطاعات وفي مقدمتها السياحة.