«الدار» تبيع كامل وحدات المرحلتين الأولى والثانية من «جنان» بدبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية، أمس، عن بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن أولى مشاريعها السكنية في دبي، «جنان من الدار» (جنان)، حيث طرحت المجموعة 468 وحدة في المرحلة الأولى.

واستجابةً للطلب غير المسبوق خلال يوم الطرح، قامت الدار بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع والذي يتضمن 318 وحدة إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المُباعة 786 فيلا وتاون هاوس بقيمة 3.1 مليار درهم.

ويعكس هذا الأداء الجاذبية القوية التي تتمتع بها الدار كخيار مُفضل لمشتري المنازل والمستثمرين.

وساهم المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة بنسبة 77% من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيسي للاستثمار العقاري ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى، بينما ساهم المواطنون بنسبة 23% المتبقية، كما ساهمت الإناث بنسبة 24% من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 76% المتبقية.

تجدر الإشارة إلى أن 51% من المشترين في مشروع «جنان» لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، مما يبرهن على رغبة الأجيال الشابة بالعيش في مجمعات تركز على الصحة والرفاه، كما أن 85% من المشترين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية، وهو ما يعكس نمو قاعدة عملاء الشركة.

وستقوم الدار بإطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «جنان»، والتي ستشمل المزيد من وحدات الفلل والتاون هاوس، بالإضافة إلى شقق سكنية متاحة للمشترين من كافة الجنسيات في بداية عام 2024.

ويعد «جنان» أول مجمّع سكني من أصل ثلاثة مشاريع سكنية جديدة تعتزم الدار تطويرها في دبي في إطار شراكتها الاستراتيجية مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: الإقبال الكبير الذي سجله مشروعنا السكني الأول في دبي يؤكد قناعتنا بجاذبية المفاهيم السكنية الجديدة لدى المشترين المحليين والدوليين في الإمارة.

وأضاف: «برهن عملاؤنا على حماسهم الكبير لدخول الدار إلى دبي من خلال حضور المئات إلى مراكز مبيعات الشركة في دبي وأبوظبي، وتعكس قوة مبيعات مشروع «جنان» ثقة العملاء الراسخة بشركة الدار التي تشتهر بمشاريعها التطويرية عالية الجودة، ولا شك بأن سمعة دبي كوجهة جاذبة للعيش كان لها دورٌ كبير في نجاح طرح المشروع ومبيعاته القوية».

ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ التسليم خلال الربع الثالث من عام 2027.