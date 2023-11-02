«دوكاب» تدخل سوق أنغولا بمشروع لتطوير البنية التحتية الكهربائية

دبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة دوكاب مذكرة تفاهم مع شركة الهندسة المغربية «سوماجيك»، بهدف تطوير أنظمة الطاقة والنقل والكهرباء في أنغولا.

تم التوقيع بحضور عمر عبدالرحمن الطنيجي، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الدولة في الرباط، وتشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في دوكاب، وماورو مارتينز، المدير التنفيذي للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء في أنغولا، ومهدي التازي، نائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ممثلاً للحكومة المغربية، وروجر صهيون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوماجيك»، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتعد هذه المذكرة أول دخول لـ «دوكاب» إلى أنغولا، مما يؤكد التزام المجموعة بمواصلة توسيع رقعة تواجدها العالمي، حيث تورد بالفعل منتجاتها التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» إلى 15 دولة في أفريقيا، وهو ما يعادل نحو 27% من إجمالي أعمالها على مستوى العالم، أي ما يصل إلى أكثر من ربع أعمالها للقارة الأفريقية.

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: إن دوكاب تلتزم بتوفير حلول متكاملة ومنتجات ذات جودة ونوعية عالية، وتسعى نحو دفع النمو والتقدم في جميع أنحاء العالم، خاصة في القارة الأفريقية التي تتمتع بالكثير من الموارد والفرص الاستثمارية المحفزة، وتجد المجموعة في أنغولا سوقاً واعدة ومميزة، لذلك فإن توقيع الاتفاقية مع مجموعة سوماجيك، سيسمح لنا بتلبية الطلب على منتجاتنا في تلك المنطقة بما يتناسب وأفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالنا.

وتابع أن إضافة دولة أنغولا إلى قائمة الدول التي تصدر دوكاب منتجاتها إليها يساعدنا على ترسيخ مكانة منتجاتنا العالمية، والتي تتمتع بمواصفات عالية، تؤكد على جودة المنتج المحلي، وبالتالي نمو أعمالها بما يتماشى مع طموحاتنا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

بدوره أوضح تشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في دوكاب، أن المجموعة ستوفر لقطاع البنية التحتية والاتصالات في أنغولا حلولاً متكاملة وكابلات عالية الجودة، تم تصنيعها من مصادر طاقة نظيفة، وهي الطاقة الكهرومائية، وهو ما يؤكد على حرص دوكاب لدعم جهود الاستدامة على المستوى العالمي، وخاصة في القارة الأفريقية بما يدفع لنموها وتطورها، وذلك بجانب جهودها في تطوير وتصنيع الكابلات وفقاً لمعايير عالمية وبناء على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يجعل عمليات التصنيع بأكملها صديقة للبيئة.