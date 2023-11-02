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اقتصاد

تعاون بين«أغذية» و«مايكروسوفت» لتسريع عملية التحول الرقمي

تعاون بين«أغذية» و«مايكروسوفت» لتسريع عملية التحول الرقمي
3 نوفمبر 2023 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت مجموعة أغذية مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت، لتسريع عملية التحول الرقمي عبر المجموعة. 
وسيكون التعاون بين الجانبين علامة فارقة في رحلة أغذية لتصبح شركة رقمية رائدة إقليمياً في صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة، وذلك برقمنة عملياتها، بدءاً من خدمة العملاء، مروراً بالمشتريات والخدمات ومشاركة الموظفين في صنع القرار، وصولاً لعمليات الإنتاج.
وركزت مذكرة التفاهم على عدد من المحاور، بدايةَ بإحداث طفرة في تجربة العملاء باستخدام استراتيجيات ترتكز على البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعد إحدى المبادرات الرئيسية ضمن المذكرة، وتقوم على اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات مبكرًا، بحيث يؤدي تطبيقها في مركز الاتصال الخاص بتوصيل المياه للمنازل التابع لشركة أغذية إلى تحسين الخدمة المقدمة لعملاء أغذية، ومن جانب آخر، تعزيز تفاعل المجموعة معهم.
وقال آلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «سيقوم التعاون بين أغذية وشركة مايكروسوفت بدور محوري في التحول الرقمي المستمر داخل المجموعة، وذلك عبر تبني حلول مبتكرة جديدة تدعم عملية الرقمنة، ودراسة فرص التوسع في السوق، مما يضمن التميز التشغيلي، وبالتالي نجاحنا التجاري، كما ستسرع الرقمنة من وتيرة الابتكارات، وتطبيق الممارسات التجارية المسؤولة والمستدامة على امتداد سلسلة القيمة للسلع الاستهلاكية سريعة التداول».
وحول التوجه الرقمي للمجموعة، قال فاندرلي سانتوس الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مجموعة أغذية: يسعدنا انطلاق هذا التعاون مع شركة مايكروسوفت، والذي سيمكننا من تقديم تجربة مميزة وفريدة لعملائنا، ونتطلع من ورائها لرفع القيمة والاستفادة لكل من عملائنا وموظفينا، وسنعمل على الاستفادة من رؤية مايكروسوفت الراسخة وخبرتها الواسعة وتقنياتها المتكاملة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الخمسية لمجموعة أغذية، ما يؤكد ويثبت التزامنا وسعينا أن نصبح مؤسسة تعتمد على تبني استراتيجيات تعتمد على البيانات، عبر تسريع أجندتنا الرقمية.

التحول الرقمي
مجموعة أغذية
الإمارات
مايكروسوفت
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