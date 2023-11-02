31.4 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية أدائها الإيجابي أمس، بدعم من توالي إعلان الشركات المدرجة عن نمو صافي أرباحها وزيادة تعاملات شراء الأجانب مقارنة بتعاملات البيع. وبلغت مكاسب القيمة السوقية 33.28 مليار درهم أغلبها من مكاسب سوق أبوظبي التي جاوزت 31.47 مليار درهم ومكاسب نحو 1.81 مليار درهم في سوق دبي المالي. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المسجلة في سوق العاصمة لتصل إلى 2.841 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 658.34 مليار درهم. وتزامن ذلك مع تداولات بقيمة إجمالية في كلا السوقين جاوزت 1.53 مليار درهم.وبلغت محصلة تعاملات الأجانب (شراء) بقيمة 70.9 مليون درهم متضمنة 58.17 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية و12.8 ملايين درهم في سوق دبي المالي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق مؤشر السوق، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.61% عند مستوى 9486.43 نقطة رابحاً 57.11 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.2 مليار درهم، شملت ما يزيد على 284.31 مليون سهم عبر 16766 صفقات. وارتفعت أسهم 46 شركة من أصل 65 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت أسهم 6 شركات على ثبات. وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 221.3 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 112.55 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة تداول 109.59 مليون درهم، وحل «كيو القابضة» رابعاً بقيمة 96.34 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» خامساً بقيمة 77.7 مليون درهم. وجاء سهم «رأس الخيمة العقارية» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 50.48 مليون سهم، وتلاه «ملتيبلاي» بتداول 30.43 مليون سهم، ثم «كيو القابضة» بنحو 29.85 مليون سهم، وحل «أدنوك للغاز» رابعاً بعد تداول 20.48 مليون سهم، ثم «الدار العقارية» بتداول 19.49 مليون سهم. وسجلت أسعار الأسهم النشطة أمس ارتفاعات بنسب ملحوظة، ومنها «ملتيبلاي» بنسبة 1.69% إلى 3.6 درهم، و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 7.14% ليغلق عند 3.6 درهم، و«كيو القابضة» بنسبة 2.86% ليغلق عند 3.24 درهم، في حين ارتفعت أيضاً أسهم «الدار العقارية» بنسبة 3.68% مسجلاً 5.64 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 3.1% إلى 3.26 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 338.92 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 280.75 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 58.17 مليون درهم كمحصلة «شراء».



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع جديد بمقدار 20.87 نقطة وبنسبة 0.53% ليصل إلى 3913.42 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 19 شركة، مقابل انخفاض أسهم 16 شركات وثبات أسهم 5 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس نحو 323.62 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 140.84 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7116 صفقة. وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 120.65 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 40.94 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» بقيمة 30.98 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 27.56 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 17.88 مليون سهم، ثم «شعاع كابيتال» بتداول 17.23 مليون سهم. وسجلت الأسهم النشطة ارتفاعات لافتة خلال جلسة التداول، حيث ارتفعت أسهم «سوق دبي المالي» بنسبة 3.8% ليغلق عند سعر 1.36 درهم، وصعد «إعمار للتطوير» بنسبة 3% عند 6.42 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 1.49% إلى 6.77 درهم، في حين حقق سهم «الإتحاد العقارية» مكاسب بنسبة 2% ليغلق عند 0.346 درهم. وارتفع «ديار» بنسبة 3.74% إلى 0.609 درهم، وكذلك «مصرف عجمان» بنسبة 2.91% إلى 2.12 درهم وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 146.89 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 134مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 12.8 ملايين درهم كمحصلة «شراء».



شراء مؤسسي

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن تعاملات البيع، حيث بلغت 878.63 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 843.34 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 35.28 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 9.37 ملايين درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 153.97 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 163.35 مليون درهم.