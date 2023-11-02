غرفة دبي العالمية تستقطب 6 شركات عالمية

دبي (الاتحاد)

وقعت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى دبي للأعمال، 6 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات حول العالم التي نجحت في استقطابها إلى دبي.

ووقعت الغرفة مذكرات التفاهم مع 5 شركات متعددة الجنسيات وهي شركة «مينايو للتكنولوجيا» و«تيملا للمنتجات الاستهلاكية» و«سينسدايناميك فاشن» و«ميتل باور» و«هاوس أوف إندونيسيا»، بالإضافة إلى شركة واحدة صغيرة ومتوسطة وهي «دايناموكس».

و«مينايو للتكنولوجيا» شركة صينية متخصصة بتكنولوجيا الإنترنت تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون دولار، وتوفر حلولاً شاملة لبرامج وأجهزة السيارات والترفيه المنزلي. وتعتبر شركة «تيملا للمنتجات الاستهلاكية» علامة تجارية هندية متخصصة بالوجبات الخفيفة التي تلبي احتياجات السوق الصحية، وقامت الشركة بتأسيس فرع لها في الإمارات تحت اسم «تيملا ترايدينغ».

ومع إيرادات سنوية متكررة ومتوقعة تبلغ حوالي 14 مليون دولار أميركي للفترة 2023-2024، تسعى الشركة إلى إقامة شراكات استراتيجية من شأنها الاستفادة من الخبرات المحلية مع تقديم عروضها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر «سينسدايناميك فاشن» شركة تجارة إلكترونية هندية تبلغ قيمة الشركة 20 مليون دولار أميركي. وتعد «ميتل باور» شركة تصنيع هندية توفر مجموعة شاملة من المنتجات والملحقات والخدمات لأجهزة قياس الطيف الضوئي للانبعاثات، وتبلغ قيمة الشركة 12 مليون دولار، وتقوم بشكل مباشر وغير مباشر بتوريد وخدمة قاعدة عملائها عبر أكثر من 50 دولة منتشرة في ست قارات.

وستقوم «مجموعة إن آر إيه» بنقل مقرها الرئيسي إلى دبي تحت اسم «هاوس أوف إندونيسيا»، وستركز على عدد من مجالات الأعمال مثل الحج والعمرة والرحلات والسفر والتجارة العامة والمطاعم والعقارات والأثاث، وتبلغ الإيرادات الحالية للشركة ما بين 150-180 مليون دولار.

و«دايناموكس» فهي شركة برازيلية تقنية، متخصصة في تطوير حلول الاهتزاز والمراقبة التي في مجال الصيانة في مختلف الصناعات، وستؤسس الشركة التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار وتمتلك تواجداً لها في 22 دولة حول العالم، مكتباً لها في دبي لاستكشاف الشركاء والعملاء المحتملين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما في قطاعي التعدين والأغذية والمشروبات.