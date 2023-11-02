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اقتصاد

معرض دبي للطيران يستكمل الاستعدادات لاستضافة أكبر نسخة في تاريخه

معرض دبي للطيران يستكمل الاستعدادات لاستضافة أكبر نسخة في تاريخه
3 نوفمبر 2023 01:44

دبي (الاتحاد)

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يستعد معرض دبي للطيران لاستضافة أكبر نسخة في تاريخه، حيث من المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة إلى أكثر من 1400 من 95 دولة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الزوار أرقام النسخة الماضية. وتعد النسخة الثامنة عشرة التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مطار دبي وورلد سنترال (DWC) فرصة لاستضافة الشركات من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول التي ساهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، 
ويشارك أكثر من 1400 شركة عارضة، بما فيها 400 شركة مشاركة لأول مرة وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عديدة. 
وتعد العروض الجوية من أكثر العروض شعبية لدى الشركات المصنعة في القطاع، كونها تتيح لها الفرصة لاستعراض قدراتها أمام الجهات المشاركة في المعرض. 

معرض دبي للطيران
معرض دبي الدولي للطيران
معرض دبي العالمي للقوارب
الإمارات
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