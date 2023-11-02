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اقتصاد

تعاون بين «غرف دبي» وبنك الشريعة الإندونيسي

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
3 نوفمبر 2023 01:44

دبي (الاتحاد)

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وقعت غرف دبي خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال، مذكرة تفاهم مع بنك الشريعة الإندونيسي، أكبر بنك للشريعة الإسلامية في إندونيسيا، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل المعرفة المالية والمعلومات الضرورية في مجالات رئيسية، والمساهمة في تطوير البيئة المالية والمؤسسية. 
وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن التعاون مع أكبر بنك للشريعة الإسلامية في إندونيسيا يعكس الالتزام التام بتوفير كل التسهيلات لجميع الشركات على اختلاف أنواعها للتوسع في دبي، والاستفادة من المنظومة المتطورة لمزاولة الأعمال التي تتمتع بها الإمارة، لافتاً إلى حرص الغرف على توفير كل الإمكانات التي تساعد الشركات والمؤسسات العالمية على تحقيق أهدافها من التوسع في سوق دبي.
جرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة منصة صفقات الأعمال «The Deals Hub»، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي.

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