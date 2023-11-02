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اقتصاد

محمد الشرقي يلتقي مدير «الفجيرة للمنتجات الإسمنتية»

محمد الشرقي خلال استقباله مدير عام مصنع الفجيرة للمنتجات الإسمنتية (وام)
3 نوفمبر 2023 01:44

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس ناصر محمد الملا مدير عام مصنع الفجيرة للمنتجات الإسمنتية بحضور المهندس خميس النون مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.
استمع سموّه خلال اللقاء، إلى الدور الذي يقوم به المصنع في دعم المشاريع المجتمعية عبر التعاون والشّراكة الفاعلة مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية في قطاعات الإسكان والبنية التحتية وتقديم الخدمات المجتمعية.
وأكّد سموّه، أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز المستوى المعيشي للأفراد والارتقاء بالخدمات التي تختص بها مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، منوّهًا إلى حرص حكومة الفجيرة، ممثّلةً في توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعم المشاريع الحيوية والمبادرات الاستراتيجية التي تدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة. وكرّم سموّه مصنع الفجيرة للمنتجات الإسمنتية، لدوره البارز شريكاَ استراتيجياَ وداعماَ لمشاريع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، عبر المبادرات والخدمات التي تعمل عليها المؤسسة في المجتمع.
وتقدّم المهندس ناصر الملا بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على التكريم، مؤكّدًا التزام مصنع الفجيرة للمنتجات الإسمنتية بدعم أهداف العمل الحكومي والمجتمعي على المستويات كافة.

محمد بن حمد الشرقي
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
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