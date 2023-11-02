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اقتصاد

كهرباء دبي تبحث التعاون في مجالات الطاقة النظيفة مع وفد ألماني

سعيد الطاير خلال اللقاء مع الوفد الألماني (من المصدر)
3 نوفمبر 2023 01:44

دبي (الاتحاد)

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من منطقة لوساتيا الألمانية برئاسة زيلكا شفابي، رئيسة الشؤون الخارجية للتجارة والتطوير في غرفة كوتبوس للتجارة والصناعة لبحث سبل ترسيخ أطر التعاون، وتبادل أفضل التجارب، والخبرات والممارسات العالمية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة. 
ضم الوفد، الذي زار دولة الإمارات بمبادرة من هيئة التجارة والاستثمار الألمانية وغرفة كوتبوس للتجارة والصناعة، ممثلين عن هيئة التجارة والاستثمار الألمانية والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وغرفة كوتبوس للتجارة والصناعة وشركة تكنولوجيا التعدين والتوليد، إضافة إلى شركات ومؤسسات متخصصة بالتقنيات الخضراء من منطقة لوساتيا الألمانية.
وأكد الطاير أهمية تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الألمانية في المجالات المتعلقة بالمياه والطاقة المتجددة والنظيفة.
واستعرض معاليه، خلال اللقاء، أبرز المشاريع والمبادرات والخطط التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر وتسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني من خلال زيادة نسبة الطاقة الشمسية، وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة الكهرومائية والهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة، بما يحقق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. 
من جانبه، أشاد الوفد الألماني، بالدور الرائد لدولة الإمارات في مكافحة التغير المناخي، وتعزيز وجود بيئة مستدامة.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
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ألمانيا
كهرباء دبي
الطاقة النظيفة
سعيد الطاير
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