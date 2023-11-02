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اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يصدر لوائح تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات

«أبوظبي العالمي» يصدر لوائح تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات
3 نوفمبر 2023 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، اللوائح الخاصة بتنظيم تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات لعام 2023، والتي تمثل علامة فارقة في تطور الأطر التنظيمية للأصول الرقمية في جميع أنحاء المنطقة والعالم. 
وتم تصميم النظام الجديد لتوفير إطار شامل للمؤسسات العاملة في مجال تقنية السجلات الموزعة والمنظمات اللامركزية المستقلة لتمكينهم من إصدار وتشغيل الرموز، وذلك بما يلبي احتياجات ومتطلبات قطاع البلوك تشين. 
ويتماشى النظام الجديد أيضاً مع استراتيجية سوق أبوظبي العالمي الرامية إلى تشجيع وتعزيز المبادرات في مجال تقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية بوجه عام. ويلبي نظام تقنية السجلات الموزعة، الذي يعد الأول من نوعه في العالم، تطلعات مؤسسات البلوك تشين وشركات الجيل الثالث من الإنترنت والمؤسسات اللامركزية المستقلة، وغيرها من المؤسسات القائمة التي تسعى إلى تعزيز عملياتها من خلال تقنية السجلات الموزعة. 
وسيساهم النظام الجديد بلا شك في إحداث نقلة نوعية في القطاع، من خلال توفير حل موحد يلبي احتياجات الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية والمؤسسات بوجه عام، وذلك بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر شفافية وكفاءة.
كما يأخذ نظام تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات في الاعتبار الإمكانات الكبيرة للتكنولوجيا الحديثة، ويوفر وسائل فعّالة لتنظيم وتعزيز الحوكمة والاعتراف بحاجة القطاع إلى اللامركزية. 
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: تستمر أبوظبي في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لكبريات الشركات والمؤسسات العالمية التي تتصدر مشهد تطوير الأصول الرقمية، وبدورنا كمركز مالي دولي، نحرص على مواكبة واستباق التغيير، لذلك حرصنا على إصدار نظام تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات، لنؤكد على التزامنا بمواصلة نهجنا المبتكر الذي يعتمد على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.

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