الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

407 ملايين درهم أرباح «الواحة كابيتال» خلال 9 أشهر

407 ملايين درهم أرباح «الواحة كابيتال» خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023
2 نوفمبر 2023 21:58

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الواحة كابيتال، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق نمو بنسبة 57% في أرباحها الصافية على أساس سنوي ارتفاعاً إلى 407 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مدعومةً باستمرار الأداء القوي في صناديقها العامة مقارنةً بمؤشراتها المعيارية بجانب جذب استثمارات كبيرة.
وسجّلت الشركة إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 679 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مما يمثّل زيادةً بنسبة 54% مقارنةً بـ441 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء نمو الدخل مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي المحقق في «الواحة للاستثمار»، وهي وحدة متخصصة في إدارة الأصول مملوكة بالكامل من قبل الواحة كابيتال، حيث نجحت صناديقها بالأسواق الناشئة في تسجيل عوائد قوية وزيادة في الدخل من الرسوم. وسجلت الواحة كابيتال خلال الربع الثالث 2023 صافي ربح بقيمة 89 مليون درهم، مقارنةً بـ160 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجّلت الشركة دخلاً تشغيلياً ربع سنوي بقيمة 179 مليون درهم، مقارنةً بـ217 مليون درهم خلال الربع الثالث 2022، مما يعكس عدم الاستقرار والتقلبات في أسواق الائتمان والأسهم المدفوعة بحالة عدم اليقين المتزايدة في مشهد الاقتصاد العالمي.
واستقرت النفقات التشغيلية خلال الربع الثالث 2023 عند 58 مليون درهم، بينما ارتفعت تكاليف التمويل متأثرةً بارتفاع أسعار الفائدة القياسية.
واستقرت القيمة الإجمالية لمحفظة الأصول المُدارة التابعة للشركة عند 9.8 مليار درهم بنهاية 30 سبتمبر 2023، مقارنةً بـ6.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى شركة «الواحة كابيتال»: حققنا أداء قويا بعدما أحرزنا نتائج مذهلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ سجّلت الشركة صافي ربح بقيمة 407 ملايين درهم، مما يمثّل زيادةً قدرها 57% على أساس سنوي، وجاء ذلك مصحوباً بتحقيق عائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 11% خلال العام 2023، رغم التحديات التي ألقت بظلالها على مشهد الاقتصاد العالمي وتأجج المخاطر الجيوسياسية والتي انعكست تبعاتها سلباً على الأسواق العالمية.
وأضاف النويس: «واصلت صناديق أسواق رأس المال التابعة للشركة تسجيل أداء رائع مقارنةً بالمؤشرات المعيارية مع تحقيق هوامش ربحية جيدة، إذ سجل صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عائداً بأكثر من الضعف مقارنةً بالمؤشر المعياري، فيما واصلت أعمالنا في إدارة الأصول إضافة مزيد من الإنجازات الاستثنائية إلى سجلها الحافل بالنجاحات، من خلال جذب مجموعة بارزة من كبريات شركات الاستثمار مع استقطاب رؤوس أموال مستثمرين من أطراف ثالثة بقيمة 800 مليون دولار خلال العام الجاري».

أخبار ذات صلة
«الواحة كابيتال للاستثمار بالأسهم» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط بالعالم
«الواحة كابيتال» تعين «بي اتش إم كابيتال» مزود سيولة لأسهمها
الواحة كابيتال
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©