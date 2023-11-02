407 ملايين درهم أرباح «الواحة كابيتال» خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الواحة كابيتال، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق نمو بنسبة 57% في أرباحها الصافية على أساس سنوي ارتفاعاً إلى 407 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مدعومةً باستمرار الأداء القوي في صناديقها العامة مقارنةً بمؤشراتها المعيارية بجانب جذب استثمارات كبيرة.

وسجّلت الشركة إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 679 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مما يمثّل زيادةً بنسبة 54% مقارنةً بـ441 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء نمو الدخل مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي المحقق في «الواحة للاستثمار»، وهي وحدة متخصصة في إدارة الأصول مملوكة بالكامل من قبل الواحة كابيتال، حيث نجحت صناديقها بالأسواق الناشئة في تسجيل عوائد قوية وزيادة في الدخل من الرسوم. وسجلت الواحة كابيتال خلال الربع الثالث 2023 صافي ربح بقيمة 89 مليون درهم، مقارنةً بـ160 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجّلت الشركة دخلاً تشغيلياً ربع سنوي بقيمة 179 مليون درهم، مقارنةً بـ217 مليون درهم خلال الربع الثالث 2022، مما يعكس عدم الاستقرار والتقلبات في أسواق الائتمان والأسهم المدفوعة بحالة عدم اليقين المتزايدة في مشهد الاقتصاد العالمي.

واستقرت النفقات التشغيلية خلال الربع الثالث 2023 عند 58 مليون درهم، بينما ارتفعت تكاليف التمويل متأثرةً بارتفاع أسعار الفائدة القياسية.

واستقرت القيمة الإجمالية لمحفظة الأصول المُدارة التابعة للشركة عند 9.8 مليار درهم بنهاية 30 سبتمبر 2023، مقارنةً بـ6.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى شركة «الواحة كابيتال»: حققنا أداء قويا بعدما أحرزنا نتائج مذهلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ سجّلت الشركة صافي ربح بقيمة 407 ملايين درهم، مما يمثّل زيادةً قدرها 57% على أساس سنوي، وجاء ذلك مصحوباً بتحقيق عائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 11% خلال العام 2023، رغم التحديات التي ألقت بظلالها على مشهد الاقتصاد العالمي وتأجج المخاطر الجيوسياسية والتي انعكست تبعاتها سلباً على الأسواق العالمية.

وأضاف النويس: «واصلت صناديق أسواق رأس المال التابعة للشركة تسجيل أداء رائع مقارنةً بالمؤشرات المعيارية مع تحقيق هوامش ربحية جيدة، إذ سجل صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عائداً بأكثر من الضعف مقارنةً بالمؤشر المعياري، فيما واصلت أعمالنا في إدارة الأصول إضافة مزيد من الإنجازات الاستثنائية إلى سجلها الحافل بالنجاحات، من خلال جذب مجموعة بارزة من كبريات شركات الاستثمار مع استقطاب رؤوس أموال مستثمرين من أطراف ثالثة بقيمة 800 مليون دولار خلال العام الجاري».