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اقتصاد

أرباح «ألفا ظبي القابضة» تتجاوز 11.6 مليار درهم في 9 أشهر

أرباح «ألفا ظبي القابضة» تتجاوز 11.6 مليار درهم في 9 أشهر
2 نوفمبر 2023 22:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة نتائجها المالية حتى 30 سبتمبر 2023، حيث سجل صافي الأرباح 11.6 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 29% على أساس سنوي، بالمقارنة مع 9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2022.
وعزت الشركة هذا النمو إلى مجموعة من العوامل بما فيها التوسع العضوي المطرد وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ما يؤكد التزام المجموعة الثابت بتعزيز عائدات المساهمين. كذلك حققت «ألفا ظبي» قفزة في الإيرادات مسجلةً 32.4 مليار درهم، بزيادة كبيرة قدرها 22% على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي (26.6 مليار درهم).
وأعرب المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق نتيجة التعاون بين شركات «محفظتنا التي تغطي قطاعات حيوية متنوعة، ويجسد التزامنا الثابت بالعمل وفق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية» ووجه الشكر لفريق العمل والإدارات العليا على أدائهم المميز.
وقال: لقد ساعدنا هذا التعاون والتآزر على إطلاق الإمكانات الحقيقية لاستثماراتنا وتقديم قيمة كبيرة لمساهمينا.
وأضاف: سنمضي قدماً خلال الفترة المتبقية من العام للبناء على الزخم الكبير الذي حققناه، وتسجيل نمو استراتيجي مطرد في أعمالنا، مع اغتنام الفرص الاستثمارية المجدية لإثراء محفظة أعمالنا من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي المتنوع، ونهدف من خلال ذلك إلى تحقيق هدفنا الشامل المتمثل بتعزيز حضورنا في مشهد الاستثمار العالمي.
وواصلت المجموعة تطوير محفظتها الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك قطاعا الضيافة والطاقة، إضافة إلى إطلاقها منصة «كلايمت كابيتال»، واستثمارها في مشاريع مالية عبر مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك المشروع المشترك الذي أطلقته «ألفا ويف فينشرز» بالتعاون مع «شركة مبادلة للاستثمار» للدخول معاً في فرص عالمية مجدية في مجال الائتمان.
يبلغ إجمالي قيمة أصول مجموعة ألفا ظبي القابضة 133.6 مليار درهم مع وضع نقدي وصل إلى 19.1 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2023، وذلك بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي تمت منذ عام 2022، والأداء القوي عبر جميع القطاعات خلال هذه الفترة. 

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