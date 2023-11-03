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اقتصاد

أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني

أسعار النفط
3 نوفمبر 2023 09:28

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل أسبوع ثان على التوالي من الخسائر مع ترك البنك المركزي الأميركي الباب مفتوحا أمام زيادات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل.
وبحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 86.91 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.58 دولار للبرميل.
وصعد الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل أمس الخميس. ويتجه برنت لتسجيل انخفاض بنحو أربعة في المئة هذا الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس للإغلاق منخفضا 3.5 بالمئة.
ومن المتوقع صدور بيانات عدد منصات النفط الأميركية في وقت لاحق من اليوم، وستكون بمثابة مؤشر للإنتاج المستقبلي.

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المصدر: وكالات
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النفط
أسعار النفط
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