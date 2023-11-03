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اقتصاد

2.27 مليار درهم إيرادات "إمباور" خلال 9 أشهر

سوق دبي المالي
3 نوفمبر 2023 20:41


دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، المدرجة في سوق دبي المالي اليوم عن نتائجها المالية، حيث سجلت إيرادات بقيمة 2.27 مليار درهم إماراتي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
ونمت إيرادات «إمباور» بنسبة 9.5% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، فيما بلغ صافي الربح 685 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمر2023.
وكانت «إمباور» قد قامت بتوزيع أرباح بقيمة 425 مليون درهم إماراتي على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر 2023، ووفت بالتزامها بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.
وبعد توزيع الأرباح الملتزم بها أول سنتين ماليتين بعد الاكتتاب العام تخطط المؤسسة لمواصلة توزيع الأرباح المستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها. وترتبط نتائج الربع الثالث من هذا العام وفق بيان صادر عن الشركة، بالأداء الإيجابي للقطاع العقاري والارتفاع الكبير في الطلب على خدمات «إمباور» لتبريد المناطق.
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تواصل المؤسسة توسيع عملياتها، والاستثمار في محفظة أصولها، وتطوير بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد في سوق تبريد المناطق في دبي.

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