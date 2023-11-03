11.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 11.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1655 مبايعة بقيمة 8.75 مليار درهم، منها 277 مبايعة للأراضي بقيمة 5.15 مليار درهم و1378 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.6 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 505.94 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 347.45 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 2.15 مليار درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 79.58 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 163.18 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 112.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 106.75 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 103.25 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 120 مبايعة بقيمة 106.59 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 391.71 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 189.38 مليون درهم.