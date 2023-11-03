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اقتصاد

«المشرق» يطلق مبادرة عالمية لتعزيز مكانته بمجال الاستدامة

«المشرق» يطلق مبادرة عالمية لتعزيز مكانته بمجال الاستدامة
4 نوفمبر 2023 01:36

دبي (الاتحاد)

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أعلن المشرق، عن إطلاق Climb2Change، وهي مبادرة عالمية تجمع بين مبادرات البنك وإنجازاته واسعة النطاق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك التزامات المشرق بالتمويل المستدام وطموحاته الهادفة لتسريع الجهود البيئية والتأثير الاجتماعي. 
وتؤكد Climb2Change على التزام المشرق الثابت بالريادة في مجال الاستدامة والتأثير.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: يتمثل دورنا المؤثر كمؤسسة مصرفية رائدة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، في توجيه تدفقات رأس المال وتزويد العملاء بحلول تتجاوز مفاهيم التمويل التقليدي، ومن هذا المنطلق، ستساهم مبادرتنا العالمية الإستراتيجية الجديدة Climb2Change في تعزيز هذا الالتزام بشكل فعال.

بنك المشرق
الإمارات
الاستدامة
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