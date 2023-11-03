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اقتصاد

«أبوظبي الإسلامي» يطلق إطار عمل التمويل المستدام

«أبوظبي الإسلامي» يطلق إطار عمل التمويل المستدام
4 نوفمبر 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن إطلاق إطار عمل التمويل المستدام مصحوباً بمراجعة لـ «رأي طرف ثانٍ» من وكالة «شركة آي إس إس كوربوريت سوليوشنز (ISS). 
ويحدد الإطار العناصر الأساسية للمبادئ والإرشادات التي تصنف المشاريع على أنها، خضراء، أو اجتماعية أو مستدامة، وأهلية المشاريع التي سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها تحت هذا الإطار، بما في ذلك إصدار صكوك خضراء واجتماعية وصكوك مستدامة.
وبموجب هذا الإطار، سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتوفير التمويل للمشاريع التي تنطوي على منافع بيئية ضمن فئات المشاريع المؤهلة، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، والمباني الخضراء، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن دعم مبادرات اجتماعية تعزز خلق فرص العمل، والإسكان بأسعار معقولة، والحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.
وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: يُعد تطوير إطار التمويل المستدام خطوة مهمة في رحلتنا لترسيخ الاستدامة كركيزة أساسية لأداء الأعمال للمصرف، ووجود معايير واضحة ومنظمة لتقييم أهلية المشاريع من حيث الاستدامة أمر ضروري لتوجيه قراراتنا، وتدعم هدفنا المتمثل في الأداء المالي المستدام من خلال التعزيز من فرص المشاريع الجديدة مع تقليل المخاطر المرتبطة بها، ونأمل بأنه ومن خلال دمج تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات التمويل التي نقوم بها، سيوفر مصرف أبوظبي الإسلامي قيمة مضافة لكل من متعامليه والمجتمع».
وكان «مصرف أبوظبي الإسلامي»  أعلن عن إطلاق استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

أبوظبي الإسلامي
أبوظبي
الإمارات
مصرف أبوظبي الإسلامي
التمويل المستدام
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